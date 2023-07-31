https://ria.ru/20230731/kharkov-1887414291.html

Кадыров рассказал об упреждающем ударе по селу в Харьковской области

Кадыров рассказал об упреждающем ударе по селу в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2023

Кадыров рассказал об упреждающем ударе по селу в Харьковской области

Чеченские военнослужащие воспользовались тактикой украинских диверсантов и нанесли упреждающий удар по противнику на его же территории с целью обезопасить... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:05

2023-07-31T17:05

2023-07-31T17:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

украина

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 31 июл - РИА Новости. Чеченские военнослужащие воспользовались тактикой украинских диверсантов и нанесли упреждающий удар по противнику на его же территории с целью обезопасить приграничные районы Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. "Подразделения дорогих братьев – начальников отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова совместно с военнослужащими "Запад-Ахмат" МО РФ нанесли упреждающий удар по укронатовским бандитам на их территории – в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области. Чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые периодически устраивают вылазки на территорию Белгородской области. Но в отличие от врага, целью наших парней является не гражданская инфраструктура. Бойцы работают строго по живой силе и технике", – написал Кадыров. Он отметил, что "врага лучше бить на его собственной территории", главное преимущество такого подхода – это безопасность приграничных населенных пунктов. Кроме того, при обнаружении противника имеется определенный запас времени для разработки наиболее эффективной стратегии боя, что дает возможность застать врага врасплох. В июне Кадыров сообщил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах Белгородской области. Недели через две он заявил, что чеченские подразделения предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в направлении двух сел.

https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887376091.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, харьковская область, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины