https://ria.ru/20230731/kharkov-1887299212.html
В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение
В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение - РИА Новости, 31.07.2023
В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение
Пожар, случившийся в результате ночных взрывов в Новобаварском районе Харькова, частично разрушил складское помещение, сообщили в понедельник в телеграм-канале... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:18
2023-07-31T10:18
2023-07-31T10:18
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Пожар, случившийся в результате ночных взрывов в Новобаварском районе Харькова, частично разрушил складское помещение, сообщили в понедельник в телеграм-канале государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек. Общая площадь пожара составила около 200 кв. м.", - говорится в сообщении госслужбы. Уточняется, что ЧП произошло в Новобаварском районе Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов минувшей ночью сообщал, что в городе произошло два взрыва. В результате были повреждены "нежилые помещения", в них начался пожар.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887295947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение
Пожар, случившийся в Харькове после ночных взрывов, повредил складское помещение