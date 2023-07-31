https://ria.ru/20230731/kharkov-1887299212.html

В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение

В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение - РИА Новости, 31.07.2023

В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение

Пожар, случившийся в результате ночных взрывов в Новобаварском районе Харькова, частично разрушил складское помещение, сообщили в понедельник в телеграм-канале... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:18

2023-07-31T10:18

2023-07-31T10:18

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Пожар, случившийся в результате ночных взрывов в Новобаварском районе Харькова, частично разрушил складское помещение, сообщили в понедельник в телеграм-канале государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек. Общая площадь пожара составила около 200 кв. м.", - говорится в сообщении госслужбы. Уточняется, что ЧП произошло в Новобаварском районе Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов минувшей ночью сообщал, что в городе произошло два взрыва. В результате были повреждены "нежилые помещения", в них начался пожар.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887295947.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, украина