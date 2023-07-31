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В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/kharkov-1887299212.html
В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение
В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение - РИА Новости, 31.07.2023
В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение
Пожар, случившийся в результате ночных взрывов в Новобаварском районе Харькова, частично разрушил складское помещение, сообщили в понедельник в телеграм-канале... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:18
2023-07-31T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Пожар, случившийся в результате ночных взрывов в Новобаварском районе Харькова, частично разрушил складское помещение, сообщили в понедельник в телеграм-канале государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек. Общая площадь пожара составила около 200 кв. м.", - говорится в сообщении госслужбы. Уточняется, что ЧП произошло в Новобаварском районе Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов минувшей ночью сообщал, что в городе произошло два взрыва. В результате были повреждены "нежилые помещения", в них начался пожар.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887295947.html
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове после ночных взрывов повреждено складское помещение

Пожар, случившийся в Харькове после ночных взрывов, повредил складское помещение

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Пожар, случившийся в результате ночных взрывов в Новобаварском районе Харькова, частично разрушил складское помещение, сообщили в понедельник в телеграм-канале государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
"Произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек. Общая площадь пожара составила около 200 кв. м.", - говорится в сообщении госслужбы. Уточняется, что ЧП произошло в Новобаварском районе Харькова.
Мэр Харькова Игорь Терехов минувшей ночью сообщал, что в городе произошло два взрыва. В результате были повреждены "нежилые помещения", в них начался пожар.
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