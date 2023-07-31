https://ria.ru/20230731/khabarovsk-1887303927.html

В Хабаровском крае установят автостанции контроля за состоянием воздуха

В Хабаровском крае установят автостанции контроля за состоянием воздуха - РИА Новости, 31.07.2023

В Хабаровском крае установят автостанции контроля за состоянием воздуха

В Хабаровском крае установят восемь автоматических станций контроля за состоянием воздуха, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:45

2023-07-31T10:45

2023-07-31T12:27

хабаровский край

михаил дегтярев

гидрометцентр

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887329559_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_55c65571cf77c5d728b34b85387f9c17.jpg

ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае установят восемь автоматических станций контроля за состоянием воздуха, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. В понедельник состоялось очередное расширенное заседание правительства региона, где рассмотрели реализацию опорного проекта "Зеленое будущее края" флагманского направления "Край комфортного проживания" и развитие рыбохозяйственного комплекса. "О качестве воздуха. К 2030 году планируем установить восемь автоматических станций контроля за состоянием воздуха, 3 из них появятся в Ванино, Комсомольске-на-Амуре и Чегдомыне до 2026 года... Мы сознательно стали пилотными регионом-участником федеральной инициативы – эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Подчеркну: очереди в проект не наблюдалось. Но мы пошли на это: сегодня Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре включены в этот эксперимент", - написал Дегтярев. В обоих населенных пунктах при созданной федеральной ГИС мониторинга качества атмосферного воздуха данный показатель будет контролироваться силами Росгидромета. В свою очередь Росприроднадзор займется квотированием выбросов для местных промпредприятий. Параллельно начнется разработка мероприятий, направленных на снижение выбросов для их источников (краевая или муниципальная собственность). В дальнейшем такие проекты будут реализовываться при поддержке федерального бюджета по федеральному проекту "Чистый воздух". Проект "Зеленое будущее края" нацелен на экологическое развитие территории. Часть задач, которая планировались к 2026 году, выполнена с опережением, отметил глава региона. "Хочу выделить проект "Чистые берега". Очищено почти 430 километров береговой линии водных объектов. Волонтерами проведена серьезная работа, за что им огромное спасибо", - добавил губернатор. Проект "Чистые берега" предусматривает очищение от загрязнения не менее 700 километров прибрежной полосы. А сохранять и пополнять запасы тихоокеанских лососей в бассейне реки Амур планируется за счет искусственно выращенной молоди на рыбоводных заводах региона. Хабаровский край входит в топ-10 субъектов России по искусственному лесовосстановлению и лидирует в ДФО. По словам главы региона, к 2030 году в теплично-питомнических хозяйствах только краевых учреждений планируется получить 27 миллионов сеянцев лиственницы, ели, кедра корейского и сосны. "Масштаб лесовосстановления имеет для нас принципиальное значение. Ведь при бурном развитии промышленности, транспортной инфраструктуры – портов, железных дорог – нужно выдерживать баланс", - заключил Дегтярев. Речь идет о прямой зависимости воспроизводимых объемов "легких" края с теми объемами древесины, выбывающими из-за лесозаготовок, роста промышленности, лесных пожаров. По данным зампреда правительства региона по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дария Тюрина, в 2021 году было воспроизведено 122%, а в 2022-м - уже 160%. Поэтому губернатор поручил профильному зампреду установить повышенные обязательства и актуализировать планы по выращиванию сеянцев.

https://ria.ru/20230731/eksport-1887278470.html

https://ria.ru/20230731/most-1887288158.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил дегтярев, гидрометцентр, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), хабаровский край