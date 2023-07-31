https://ria.ru/20230731/kater-1887336312.html
В Самарской области катер перерубил ноги девочке
В Самарской области катер перерубил ноги девочке - РИА Новости, 31.07.2023
В Самарской области катер перерубил ноги девочке
Катер, проехавший в воскресенье вблизи берега реки Сок в Самарской области, травмировал 12-летнюю девочку, сообщили в телеграм-канале Центрального... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:52
2023-07-31T12:52
2023-07-31T14:22
происшествия
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Катер, проехавший в воскресенье вблизи берега реки Сок в Самарской области, травмировал 12-летнюю девочку, сообщили в телеграм-канале Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "Установлено, что вечером 30 июля на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района Самарской области гребным винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в водоеме девочку. С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении ведомства. По информации следствия, возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы и устанавливается лицо, управлявшее судном. Расследование продолжается, добавили в СУ на транспорте СК РФ. По данным телеграмм-каналов, пострадавшей девочке двенадцать лет, она получила серьезные рубленые раны левой и правой голени, потеряла много крови. Девочку госпитализировали в реанимацию Самарской клинической больницы имени Середавина, речи об ампутации не идёт.
https://ria.ru/20230705/yaroslavl-1882398722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области катер перерубил ноги девочке
В Самарской области катер винтом изрубил ноги 12-летней девочке
САМАРА, 31 июл - РИА Новости.
Катер, проехавший в воскресенье вблизи берега реки Сок в Самарской области, травмировал 12-летнюю девочку, сообщили в телеграм-канале
Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
"Установлено, что вечером 30 июля на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района
Самарской области гребным винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в водоеме девочку. С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении ведомства.
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По информации следствия, возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.
Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы и устанавливается лицо, управлявшее судном. Расследование продолжается, добавили в СУ на транспорте СК РФ.
По данным телеграмм-каналов, пострадавшей девочке двенадцать лет, она получила серьезные рубленые раны левой и правой голени, потеряла много крови. Девочку госпитализировали в реанимацию Самарской клинической больницы имени Середавина, речи об ампутации не идёт.
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