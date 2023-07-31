https://ria.ru/20230731/kater-1887336312.html

В Самарской области катер перерубил ноги девочке

В Самарской области катер перерубил ноги девочке - РИА Новости, 31.07.2023

В Самарской области катер перерубил ноги девочке

Катер, проехавший в воскресенье вблизи берега реки Сок в Самарской области, травмировал 12-летнюю девочку, сообщили в телеграм-канале Центрального... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:52

2023-07-31T12:52

2023-07-31T14:22

происшествия

самарская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Катер, проехавший в воскресенье вблизи берега реки Сок в Самарской области, травмировал 12-летнюю девочку, сообщили в телеграм-канале Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "Установлено, что вечером 30 июля на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района Самарской области гребным винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в водоеме девочку. С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении ведомства. По информации следствия, возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы и устанавливается лицо, управлявшее судном. Расследование продолжается, добавили в СУ на транспорте СК РФ. По данным телеграмм-каналов, пострадавшей девочке двенадцать лет, она получила серьезные рубленые раны левой и правой голени, потеряла много крови. Девочку госпитализировали в реанимацию Самарской клинической больницы имени Середавина, речи об ампутации не идёт.

https://ria.ru/20230705/yaroslavl-1882398722.html

https://ria.ru/20230723/lodka-1885841332.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)