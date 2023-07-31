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В ВМФ до конца года примут три корабля проекта "Каракурт" - РИА Новости, 31.07.2023
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13:04 31.07.2023 (обновлено: 13:15 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/karakurt-1887338965.html
В ВМФ до конца года примут три корабля проекта "Каракурт"
В ВМФ до конца года примут три корабля проекта "Каракурт" - РИА Новости, 31.07.2023
В ВМФ до конца года примут три корабля проекта "Каракурт"
В состав ВМФ России в этом году планируется принять три корабля проекта 22800 "Каракурт", способных наносить высокоточные ракетные удары, сообщил министр... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:04
2023-07-31T13:15
безопасность
вооруженные силы рф
россия
сергей шойгу
вмф рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В состав ВМФ России в этом году планируется принять три корабля проекта 22800 "Каракурт", способных наносить высокоточные ракетные удары, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании."Второй вопрос повестки касается строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". Данные корабли способны, действуя в ближней морской зоне, наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и кораблям противника в море. В июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта "Циклон". Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего года. Еще два - ввести в эксплуатацию в 2024-м", - сказал Шойгу.По его словам, участники совещания также рассмотрели вопрос строительства морских тральщиков проекта 12700 "Александрит"."Эти новые корабли решают задачи противоминной обороны ближней морской зоны. Они оснащены новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром, робототехническими комплексами. Сегодня заслушаем, как выполняется график производства судов указанного типа", - пояснил Шойгу.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, вмф рф
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Шойгу, ВМФ РФ
В ВМФ до конца года примут три корабля проекта "Каракурт"

Шойгу сообщил, что в ВМФ до конца года планируется принять три корабля проекта "Каракурт"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт" в Санкт-Петербурге
Малый ракетный корабль Одинцово проекта 22800 Каракурт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В состав ВМФ России в этом году планируется принять три корабля проекта 22800 "Каракурт", способных наносить высокоточные ракетные удары, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"Второй вопрос повестки касается строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". Данные корабли способны, действуя в ближней морской зоне, наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и кораблям противника в море. В июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта "Циклон". Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего года. Еще два - ввести в эксплуатацию в 2024-м", - сказал Шойгу.
По его словам, участники совещания также рассмотрели вопрос строительства морских тральщиков проекта 12700 "Александрит".
"Эти новые корабли решают задачи противоминной обороны ближней морской зоны. Они оснащены новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром, робототехническими комплексами. Сегодня заслушаем, как выполняется график производства судов указанного типа", - пояснил Шойгу.
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