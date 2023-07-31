https://ria.ru/20230731/kapremont-1887473186.html

В Твери капитально отремонтируют клиническую больницу №6

В Твери капитально отремонтируют клиническую больницу №6 - РИА Новости, 31.07.2023

В Твери капитально отремонтируют клиническую больницу №6

В Твери проведут капитальный ремонт городской клинической больницы №6, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T20:53

2023-07-31T20:53

2023-07-31T20:53

тверская область

игорь руденя

тверь

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887473026_0:122:2000:1247_1920x0_80_0_0_92d0503b121abcf741b88b484ec4b8b9.jpg

ТВЕРЬ, 31 июл – РИА Новости. В Твери проведут капитальный ремонт городской клинической больницы №6, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение об этом принято в понедельник на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. "В числе региональных приоритетов – развитие первичной медицинской помощи, комплектование учреждений здравоохранения оборудованием, решение кадровых вопросов и цифровизация отрасли. Этим направлениям следует уделить особое внимание, вывести их на более высокий уровень", – отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба. В главном корпусе горбольницы №6 Твери капитально отремонтируют приемное отделение и отделение реанимации, холл на первом этаже. Также ремонтные работы будут проведены в операционных и помещениях эндоскопического отделения. Проведут ремонты и в санузлах со 2 по 5 этажи, заменят инженерные системы в цокольном этаже, систему вентиляции, лифт в буфетах для подъема пищи из кухни. Кроме того, в здании будет капитально отремонтирована кровля. В лечебно-диагностическом корпусе предусмотрена замена окон, а также ремонт помещений с 1 по 3 этажи. Кроме того, ремонтные работы предусмотрены в поликлинике №7 и детской поликлинике №1 Твери, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230707/natsproekty-1882775207.html

тверь

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, тверская область