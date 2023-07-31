https://ria.ru/20230731/kapremont-1887473186.html
В Твери капитально отремонтируют клиническую больницу №6
В Твери капитально отремонтируют клиническую больницу №6 - РИА Новости, 31.07.2023
В Твери капитально отремонтируют клиническую больницу №6
В Твери проведут капитальный ремонт городской клинической больницы №6, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:53
2023-07-31T20:53
2023-07-31T20:53
тверская область
игорь руденя
тверь
тверская область
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ТВЕРЬ, 31 июл – РИА Новости. В Твери проведут капитальный ремонт городской клинической больницы №6, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение об этом принято в понедельник на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. "В числе региональных приоритетов – развитие первичной медицинской помощи, комплектование учреждений здравоохранения оборудованием, решение кадровых вопросов и цифровизация отрасли. Этим направлениям следует уделить особое внимание, вывести их на более высокий уровень", – отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба. В главном корпусе горбольницы №6 Твери капитально отремонтируют приемное отделение и отделение реанимации, холл на первом этаже. Также ремонтные работы будут проведены в операционных и помещениях эндоскопического отделения. Проведут ремонты и в санузлах со 2 по 5 этажи, заменят инженерные системы в цокольном этаже, систему вентиляции, лифт в буфетах для подъема пищи из кухни. Кроме того, в здании будет капитально отремонтирована кровля. В лечебно-диагностическом корпусе предусмотрена замена окон, а также ремонт помещений с 1 по 3 этажи. Кроме того, ремонтные работы предусмотрены в поликлинике №7 и детской поликлинике №1 Твери, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230707/natsproekty-1882775207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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игорь руденя, тверь, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Тверская область
ТВЕРЬ, 31 июл – РИА Новости. В Твери проведут капитальный ремонт городской клинической больницы №6, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принято в понедельник на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя
.
"В числе региональных приоритетов – развитие первичной медицинской помощи, комплектование учреждений здравоохранения оборудованием, решение кадровых вопросов и цифровизация отрасли. Этим направлениям следует уделить особое внимание, вывести их на более высокий уровень", – отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
В главном корпусе горбольницы №6 Твери капитально отремонтируют приемное отделение и отделение реанимации, холл на первом этаже. Также ремонтные работы будут проведены в операционных и помещениях эндоскопического отделения. Проведут ремонты и в санузлах со 2 по 5 этажи, заменят инженерные системы в цокольном этаже, систему вентиляции, лифт в буфетах для подъема пищи из кухни. Кроме того, в здании будет капитально отремонтирована кровля.
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В лечебно-диагностическом корпусе предусмотрена замена окон, а также ремонт помещений с 1 по 3 этажи.
Кроме того, ремонтные работы предусмотрены в поликлинике №7 и детской поликлинике №1 Твери, пояснили в пресс-службе.