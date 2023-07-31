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Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест - РИА Новости, 31.07.2023
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12:16 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/kagarlitskiy-1887326929.html
Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест
Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест - РИА Новости, 31.07.2023
Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест
Защита социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* обжаловала его арест по обвинению в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:16
2023-07-31T12:16
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Защита социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* обжаловала его арест по обвинению в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов. &quot;Сегодня защита профессора Кагарлицкого* подала жалобу на постановление о заключении под стражу&quot;, - сказал адвокат.Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Арестовал его суд в Сыктывкаре 26 июля. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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сыктывкар, россия
Сыктывкар, Россия
Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест

Защита публициста Кагарлицкого обжаловала его арест по обвинению в оправдании терроризма

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБорис Кагарлицкий*
Борис Кагарлицкий* - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Борис Кагарлицкий*. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Защита социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* обжаловала его арест по обвинению в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов.
«

"Сегодня защита профессора Кагарлицкого* подала жалобу на постановление о заключении под стражу", - сказал адвокат.

Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Арестовал его суд в Сыктывкаре 26 июля.
Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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