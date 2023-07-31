https://ria.ru/20230731/kagarlitskiy-1887326929.html

Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест

Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест - РИА Новости, 31.07.2023

Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест

Защита социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* обжаловала его арест по обвинению в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:16

2023-07-31T12:16

2023-07-31T12:16

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Защита социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* обжаловала его арест по обвинению в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов. "Сегодня защита профессора Кагарлицкого* подала жалобу на постановление о заключении под стражу", - сказал адвокат.Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Арестовал его суд в Сыктывкаре 26 июля. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20230730/arest-1887139592.html

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