https://ria.ru/20230731/kagarlitskiy-1887326929.html
Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест
Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест - РИА Новости, 31.07.2023
Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест
Защита социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* обжаловала его арест по обвинению в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:16
2023-07-31T12:16
2023-07-31T12:16
сыктывкар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886158670_0:210:3024:1910_1920x0_80_0_0_e8bf79178c898a04d6349a84d89b9b3a.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Защита социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* обжаловала его арест по обвинению в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов. "Сегодня защита профессора Кагарлицкого* подала жалобу на постановление о заключении под стражу", - сказал адвокат.Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Арестовал его суд в Сыктывкаре 26 июля. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20230730/arest-1887139592.html
сыктывкар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886158670_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_d9aa29cbc3448a8327acbab6f5d2e683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сыктывкар, россия
Защита публициста Кагарлицкого* обжаловала его арест
Защита публициста Кагарлицкого обжаловала его арест по обвинению в оправдании терроризма
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Защита социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* обжаловала его арест по обвинению в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов.
«
"Сегодня защита профессора Кагарлицкого* подала жалобу на постановление о заключении под стражу", - сказал адвокат.
Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Арестовал его суд в Сыктывкаре
26 июля.
Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Путин прокомментировал ситуацию с арестом Беркович и Кагарлицкого*