https://ria.ru/20230731/integratsiya-1887363890.html

Путин призвал использовать опыт Крыма при интеграции новых регионов

Путин призвал использовать опыт Крыма при интеграции новых регионов - РИА Новости, 31.07.2023

Путин призвал использовать опыт Крыма при интеграции новых регионов

Российским властям необходимо использовать опыт Крыма и Севастополя при интеграции новых субъектов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) в состав РФ,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:26

2023-07-31T14:26

2023-07-31T14:27

госдума рф

владимир путин

вячеслав володин

донецкая народная республика

севастополь

республика крым

политика

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российским властям необходимо использовать опыт Крыма и Севастополя при интеграции новых субъектов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) в состав РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, посвященной окончанию весенней сессии в парламенте. В ходе беседы Путин отметил напряженную совместную работу, в которой участвует Госдума, по поддержке российских бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, членов их семей, по интеграции новых территорий в состав РФ. "У нас есть опыт, действительно, Севастополя и Крыма, поэтому есть наработки, эти наработки, конечно, нужно использовать. Хотя есть специфика, и она очень существенная. Люди на Донбассе, например, начиная с 2014 года, живут в условиях практически военных действий, да и сейчас трагические события происходят на этих территориях, связанные с боевыми действиями, поэтому все это, безусловно, мы должны учитывать, когда выстраиваем наши действия на этом направлении", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230705/investitsii-1882316124.html

донецкая народная республика

севастополь

республика крым

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госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, донецкая народная республика, севастополь, республика крым, политика