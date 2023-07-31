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Путин призвал использовать опыт Крыма при интеграции новых регионов - РИА Новости, 31.07.2023
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14:26 31.07.2023 (обновлено: 14:27 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/integratsiya-1887363890.html
Путин призвал использовать опыт Крыма при интеграции новых регионов
Путин призвал использовать опыт Крыма при интеграции новых регионов - РИА Новости, 31.07.2023
Путин призвал использовать опыт Крыма при интеграции новых регионов
Российским властям необходимо использовать опыт Крыма и Севастополя при интеграции новых субъектов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) в состав РФ,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:26
2023-07-31T14:27
госдума рф
владимир путин
вячеслав володин
донецкая народная республика
севастополь
республика крым
политика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российским властям необходимо использовать опыт Крыма и Севастополя при интеграции новых субъектов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) в состав РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, посвященной окончанию весенней сессии в парламенте. В ходе беседы Путин отметил напряженную совместную работу, в которой участвует Госдума, по поддержке российских бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, членов их семей, по интеграции новых территорий в состав РФ. "У нас есть опыт, действительно, Севастополя и Крыма, поэтому есть наработки, эти наработки, конечно, нужно использовать. Хотя есть специфика, и она очень существенная. Люди на Донбассе, например, начиная с 2014 года, живут в условиях практически военных действий, да и сейчас трагические события происходят на этих территориях, связанные с боевыми действиями, поэтому все это, безусловно, мы должны учитывать, когда выстраиваем наши действия на этом направлении", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230705/investitsii-1882316124.html
донецкая народная республика
севастополь
республика крым
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госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, донецкая народная республика, севастополь, республика крым, политика
Госдума РФ, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Донецкая Народная Республика, Севастополь, Республика Крым, Политика
Путин призвал использовать опыт Крыма при интеграции новых регионов

Путин призвал использовать опыт Крыма и Севастополя при интеграции новых регионов

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российским властям необходимо использовать опыт Крыма и Севастополя при интеграции новых субъектов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) в состав РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, посвященной окончанию весенней сессии в парламенте.
В ходе беседы Путин отметил напряженную совместную работу, в которой участвует Госдума, по поддержке российских бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, членов их семей, по интеграции новых территорий в состав РФ.
"У нас есть опыт, действительно, Севастополя и Крыма, поэтому есть наработки, эти наработки, конечно, нужно использовать. Хотя есть специфика, и она очень существенная. Люди на Донбассе, например, начиная с 2014 года, живут в условиях практически военных действий, да и сейчас трагические события происходят на этих территориях, связанные с боевыми действиями, поэтому все это, безусловно, мы должны учитывать, когда выстраиваем наши действия на этом направлении", - сказал Путин.
Гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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Госдума РФВладимир ПутинВячеслав ВолодинДонецкая Народная РеспубликаСевастопольРеспублика КрымПолитика
 
 
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