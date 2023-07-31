Дипмиссия в США предположила, когда закончатся вбросы о ВС России
Дипмиссия России в США: инсценировки Запада будут продолжаться до достижения целей СВО
© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Западные инсценировки, направленные на стравливание братских народов и разобщение православных верующих, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей СВО, заявило посольство России в США в своем телеграм-канале.
Дипмиссия РФ опубликовала сообщение, в котором продемонстрировало вбросы американских СМИ на примере "кощунственной" статьи американского издания Wall Street Journal, о том, что Россия "целенаправленно нанесла удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору" в День крещения Руси во время уничтожения ВС РФ военной инфраструктуры в Одессе.
Посольство отмечает, что стравливая братские народы и занимаясь разобщением православных верующих, Запад закрывает глаза на кампанию киевских преступников против канонической УПЦ.
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"Подобного рода инсценировки, начавшиеся в Буче, очевидно, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей СВО", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ располагают в жилых кварталах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.