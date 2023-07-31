Рейтинг@Mail.ru
Дипмиссия в США предположила, когда закончатся вбросы о ВС России - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/instsenirovki-1887298925.html
Дипмиссия в США предположила, когда закончатся вбросы о ВС России
Дипмиссия в США предположила, когда закончатся вбросы о ВС России - РИА Новости, 31.07.2023
Дипмиссия в США предположила, когда закончатся вбросы о ВС России
Западные инсценировки, направленные на стравливание братских народов и разобщение православных верующих, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:16
2023-07-31T10:16
одесса
вооруженные силы украины
в мире
россия
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885418439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d1d60578c8ecc23eef133c98b7755ff.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Западные инсценировки, направленные на стравливание братских народов и разобщение православных верующих, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей СВО, заявило посольство России в США в своем телеграм-канале. Дипмиссия РФ опубликовала сообщение, в котором продемонстрировало вбросы американских СМИ на примере "кощунственной" статьи американского издания Wall Street Journal, о том, что Россия "целенаправленно нанесла удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору" в День крещения Руси во время уничтожения ВС РФ военной инфраструктуры в Одессе. Посольство отмечает, что стравливая братские народы и занимаясь разобщением православных верующих, Запад закрывает глаза на кампанию киевских преступников против канонической УПЦ. "Подобного рода инсценировки, начавшиеся в Буче, очевидно, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей СВО", - говорится в сообщении. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ располагают в жилых кварталах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230729/unichtozhenie-1887051843.html
одесса
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885418439_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_f5421f9865bd3e5907d2eb029df4d871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, вооруженные силы украины, в мире, россия, сша, украина
Одесса, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, США, Украина
Дипмиссия в США предположила, когда закончатся вбросы о ВС России

Дипмиссия России в США: инсценировки Запада будут продолжаться до достижения целей СВО

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Западные инсценировки, направленные на стравливание братских народов и разобщение православных верующих, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей СВО, заявило посольство России в США в своем телеграм-канале.
Дипмиссия РФ опубликовала сообщение, в котором продемонстрировало вбросы американских СМИ на примере "кощунственной" статьи американского издания Wall Street Journal, о том, что Россия "целенаправленно нанесла удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору" в День крещения Руси во время уничтожения ВС РФ военной инфраструктуры в Одессе.
Посольство отмечает, что стравливая братские народы и занимаясь разобщением православных верующих, Запад закрывает глаза на кампанию киевских преступников против канонической УПЦ.
«
"Подобного рода инсценировки, начавшиеся в Буче, очевидно, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей СВО", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ располагают в жилых кварталах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
"Запад в ужасе". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар Россия нанесет НАТО
29 июля, 12:50
 
ОдессаВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала