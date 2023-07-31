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ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала - РИА Новости, 31.07.2023
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20:05 31.07.2023 (обновлено: 20:34 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/inflyatsiya-1887467686.html
ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала
ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала - РИА Новости, 31.07.2023
ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам третьего квартала на уровне 5%, а рост ВВП на уровне 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:05
2023-07-31T20:34
экономика
цены на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам третьего квартала на уровне 5%, а рост ВВП на уровне 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет в диапазоне 5-6,5%, а ВВП может вырасти на 1,5-2,5%.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала

ЦБ ждет годовую инфляцию по итогам III квартала в 5% и рост ВВП на уровне 3,6%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центральный банк РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам третьего квартала на уровне 5%, а рост ВВП на уровне 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет в диапазоне 5-6,5%, а ВВП может вырасти на 1,5-2,5%.
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
ЦБ ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча
26 июля, 20:04
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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