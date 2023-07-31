https://ria.ru/20230731/inflyatsiya-1887467686.html

ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала

ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала - РИА Новости, 31.07.2023

ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам третьего квартала на уровне 5%, а рост ВВП на уровне 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T20:05

2023-07-31T20:05

2023-07-31T20:34

экономика

цены на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам третьего квартала на уровне 5%, а рост ВВП на уровне 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет в диапазоне 5-6,5%, а ВВП может вырасти на 1,5-2,5%.

https://ria.ru/20230726/investitsii-1886480289.html

россия

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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)