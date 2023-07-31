https://ria.ru/20230731/inflyatsiya-1887467686.html
ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала
ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала - РИА Новости, 31.07.2023
ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам третьего квартала на уровне 5%, а рост ВВП на уровне 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:05
2023-07-31T20:05
2023-07-31T20:34
экономика
цены на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам третьего квартала на уровне 5%, а рост ВВП на уровне 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет в диапазоне 5-6,5%, а ВВП может вырасти на 1,5-2,5%.
https://ria.ru/20230726/investitsii-1886480289.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a61e5010d365bf453bca2e897c8af854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ждет годовую инфляцию в пять процентов по итогам III квартала
ЦБ ждет годовую инфляцию по итогам III квартала в 5% и рост ВВП на уровне 3,6%