https://ria.ru/20230731/indiya-1887295323.html

Сотрудник железнодорожной охраны Индии застрелил четырех человек в поезде

Сотрудник железнодорожной охраны Индии застрелил четырех человек в поезде - РИА Новости, 31.07.2023

Сотрудник железнодорожной охраны Индии застрелил четырех человек в поезде

Как минимум четыре человека, в том числе сотрудник полиции, погибли в результате стрельбы, устроенной констеблем сил железнодорожной охраны в вагоне... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:57

2023-07-31T09:57

2023-07-31T09:57

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл – РИА Новости. Как минимум четыре человека, в том числе сотрудник полиции, погибли в результате стрельбы, устроенной констеблем сил железнодорожной охраны в вагоне сверхскоростного экспресса Джайпур-Мумбаи, заявили в Западных железных дорогах. "В результате... инцидента в поезде №12956 Джайпур-Мумбаи, сопровождавшем сверхскоростной экспресс, констебль Четан Кумар выстрелил в своего коллегу по сопровождению, старшего помощника субинспектора Тика Рама. Констебль, застреливший своего коллегу, сначала держал пассажиров под прицелом", - говорится в заявлении. Согласно предварительной информации, помимо помощника субинспектора жертвами инцидента стали трое гражданских лиц. Отмечается, что после инцидента Кумар пытался сбежать, используя экстренное торможение поезда, но был арестован силами железнодорожной охраны, его оружие конфисковано. Подтверждая инцидент, силы железнодорожной охраны сообщили, что поступило сообщение о четырех пострадавших, включая помощника младшего инспектора, а обвиняемый был арестован. Причина стрельбы пока не установлена, ведется расследование.

https://ria.ru/20230729/napadenie-1887015015.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия