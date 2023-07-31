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"Тихая охота" в разгаре. Зачем россияне ездят в грибные туры

"Тихая охота" в разгаре. Зачем россияне ездят в грибные туры - РИА Новости, 31.07.2023

"Тихая охота" в разгаре. Зачем россияне ездят в грибные туры

В соцсетях — фото и видео белых, подосиновиков, лисичек. Сейчас сезон. Многие завидуют грибникам, но в лес не спешат — не знают, куда идти, боятся заблудиться,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:00

2023-07-31T08:00

2023-07-31T08:05

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Светлана Давыдова. В соцсетях — фото и видео белых, подосиновиков, лисичек. Сейчас сезон. Многие завидуют грибникам, но в лес не спешат — не знают, куда идти, боятся заблудиться, встретить дикого зверя или собрать не то. Но есть организованные поездки. О том, кто проводит такие туры, сколько они стоят и в чем их особенность, — в материале РИА Новости."Если не соберем, то пофоткаемся""Считаю себя основателем грибного туризма в России. Занимаюсь сбором более 30 лет. А в 2017-м начал водить в лес подписчиков. Потом появились последователи. Возрождаю традицию любить природу, обучаю правильно пользоваться ее дарами", — рассказывает Александр с говорящей фамилией — Грибнов.По его словам, клиенты приезжают не только из России и СНГ, но даже из Китая и Европы. Расписания нет — живая очередь. "Моя главная награда — эмоции участников", — уверяет он.Услуга платная, в среднем — от тысячи до трех за человека. Но многое зависит от маршрута, программы, количества людей в группе и популярности гида."Грибы собираю с пяти лет и не пропустил ни одного сезона. Мой личный рекорд — 263 белых за полтора часа в Подмосковье. Однажды друзья попросили отвезти их в лес. По пути рассказывал и показывал. Родилась идея устраивать такие экскурсии не только для знакомых. Сделал сайт, но не думал, что будет столько желающих: во время пандемии не успевал отвечать на все заявки", — вспоминает программист Александр Налимов.Его расценки: пять тысяч рублей за одного-двух человек, десять тысяч — за группу из пятерых. Но если охота пройдет неудачно, все просто скидываются на бензин (Александр возит грибников на машине). Бонусом — байки и истории о походах, красивые локации и кулинарные рецепты.Есть вылазки за конкретными грибами. В числе фаворитов — белые. Охота за особенно редким и вкусным сосновым боровиком (Boletus pinophilus) в Крутовском заповеднике (Владимирская область) обойдется в 2400 рублей с человека."Найти этот гриб очень сложно — растет в определенном биотопе. От своего собрата белого отличается структурой: более плотный, мясистый. Однажды привез два весом 539 граммов. Считай, банку уже замариновал", — говорит гид Евгений Грибоедов.В июле в Подмосковье прошла волна белых. "Мне одна туристка сказала: за четыре года мы такого не находили даже в Карелии. Но то сезон. Бывает, приходят и с корзиночкой, при этом остаются довольны", — отмечает Грибнов.По его словам, помимо основной цели, есть масса других плюсов: отдых от городской суеты на свежем лесном воздухе, ментальная перезагрузка, новые знания, знакомства и даже фитнес.Предложений многоРазыскивать гидов долго не придется — достаточно набрать в поиске "грибные туры". Даже на "Авито" масса таких объявлений от частников или туристических компаний."Есть достойные конкуренты. Скажу честно, сам бы с ними пошел. Но много и халтурщиков. Людей привозят в лес и оставляют на несколько часов одних, а вечером — обратно. Перед поездкой изучайте отзывы", — предупреждает Грибнов.В соцсетях много заявок и от тех, кто ищет проводника. "Очень хочется попробовать. Даже не знаю, куда ехать. Грибы не только на картинках видела, но боюсь ошибиться. Вот и решила дать объявление. Вдруг кто-то рядом найдется", — объясняет москвичка Ася Калинина.География походов обширна — вся Россия, включая Крым, Краснодарский край и Арктику. И конечно, Подмосковье. "Грибные туры вожу по ближнему Подмосковью, можно сказать, все районы в пределах ЦКАД. Порой хорошо растут по югу, а через пару недель слой переходит на север. По осени набираю небольшие группы для дальних поездок — в Карелию, Нижегородскую, Псковскую и Архангельскую области", — рассказывает Грибнов.Обычно подобные путешествия — однодневные. Есть варианты с включенным обедом и ароматным чаем, приготовленным на костре. Выезд в лес — традиционно рано утром. Считается, что именно в это время суток грибы не успели утратить влагу, а значит, сохранили максимум полезных веществ (витамины D, B2, калий, селен, медь и другие). А еще — меньше конкурентов. Хотя преимущество походов в том, что гиды знают правильные места.Но есть и более длительные поездки. Например, в двухдневный тур из Москвы в Карелию входят трансфер на комфортабельном автобусе, пикник на берегу Ладожского озера и экскурсия по древнему городу Олонец. Организаторы предусмотрели и утреннюю остановку, где можно не только позавтракать, но и купить корзины. Время рассчитано так, что едет автобус ночью. Обойдется такое путешествие в семь тысяч с человека. Правда, на август и начало сентября мест практически нет.Та же компания, Rus Turist, предлагает однодневный тур из Санкт-Петербурга. Эта поездка стоит уже 2500 с одного.Из Северной столицы также можно отправиться в трехдневный автобусный тур на Кольский полуостров в поисках "бурых шляпок в белом мху". Организаторы уверяют, что там они водятся в огромных количествах, как и рыба в местных озерах. Так что "тихую охоту" можно совместить с рыбалкой. Стоимость — 11 тысяч рублей с человека.Не уверен — не бериИменно так звучит главное правило всех грибников. Лучше остаться с пустой корзинкой, чем получить серьезное отравление."В среднем обычный "охотник" собирает 15 видов грибов. Продвинутый — 50. А на самом деле съедобных гораздо больше, на слуху 100-200 видов", — уточняет миколог Михаил Вишневский.Он тоже водит грибные туры, и на них всегда очередь, несмотря на высокий ценник — от 70 тысяч за группу. Михаил говорит, что есть клиенты, готовые выложить такую сумму за индивидуальную поездку.Но его аудитория — скорее уже очень знающие. Обычным туристам достаточно гидов, которые не дадут унести ядовитые находки и научат отличать съедобные грибы. И обязательно проверят корзины перед тем, как "охотники" заберут добычу домой."Неопытные грибники точно пройдут мимо зонтиков, которые похожи на поганки. А зря. Они очень вкусные. Я, например, пару зонтиков готов обменять на корзину боровиков. Причем его можно есть и в сыром виде, в отличие от сыроежки", — поясняет член Санкт-Петербургского микологического общества Антон Трофимов.В поездку гиды рекомендуют надевать закрытую (даже в жару) одежду и обрабатывать ее от комаров и клещей. Лучше выбрать яркую куртку, чтобы вас видели издалека. Обувь должна быть удобной и желательно непромокаемой.Обязательно взять воду или чай в термосе. Не помешает внешний аккумулятор, чтобы всегда оставаться на связи. Хотя многие гиды стараются не набирать большие группы, чтобы успевать за всеми следить. Оптимально — четыре человека. Средний маршрут — примерно 15 километров. Такое путешествие занимает от четырех до семи часов."Перед заездом туристов моя команда проводит разведки в поисках слоя. По сути, грибных мест не существует, есть понимание и опыт, где и почему они должны быть", — рассказывает Александр Гибнов.Тем не менее это все равно лотерея. Поэтому лучше настроиться на отличную прогулку на свежем воздухе. А грибы рассматривать как приятный бонус.

https://ria.ru/20230709/rybalka-1882737015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

актуальное - туризм, отдых в россии, туризм, еда - туризм, путешествия