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"Тихая охота" в разгаре. Зачем россияне ездят в грибные туры - РИА Новости, 31.07.2023
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Туризм
 
08:00 31.07.2023 (обновлено: 08:05 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/griby-1886944868.html
"Тихая охота" в разгаре. Зачем россияне ездят в грибные туры
"Тихая охота" в разгаре. Зачем россияне ездят в грибные туры - РИА Новости, 31.07.2023
"Тихая охота" в разгаре. Зачем россияне ездят в грибные туры
В соцсетях — фото и видео белых, подосиновиков, лисичек. Сейчас сезон. Многие завидуют грибникам, но в лес не спешат — не знают, куда идти, боятся заблудиться,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:00
2023-07-31T08:05
туризм
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отдых в россии
туризм
еда - туризм
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Светлана Давыдова. В соцсетях — фото и видео белых, подосиновиков, лисичек. Сейчас сезон. Многие завидуют грибникам, но в лес не спешат — не знают, куда идти, боятся заблудиться, встретить дикого зверя или собрать не то. Но есть организованные поездки. О том, кто проводит такие туры, сколько они стоят и в чем их особенность, — в материале РИА Новости."Если не соберем, то пофоткаемся""Считаю себя основателем грибного туризма в России. Занимаюсь сбором более 30 лет. А в 2017-м начал водить в лес подписчиков. Потом появились последователи. Возрождаю традицию любить природу, обучаю правильно пользоваться ее дарами", — рассказывает Александр с говорящей фамилией — Грибнов.По его словам, клиенты приезжают не только из России и СНГ, но даже из Китая и Европы. Расписания нет — живая очередь. "Моя главная награда — эмоции участников", — уверяет он.Услуга платная, в среднем — от тысячи до трех за человека. Но многое зависит от маршрута, программы, количества людей в группе и популярности гида."Грибы собираю с пяти лет и не пропустил ни одного сезона. Мой личный рекорд — 263 белых за полтора часа в Подмосковье. Однажды друзья попросили отвезти их в лес. По пути рассказывал и показывал. Родилась идея устраивать такие экскурсии не только для знакомых. Сделал сайт, но не думал, что будет столько желающих: во время пандемии не успевал отвечать на все заявки", — вспоминает программист Александр Налимов.Его расценки: пять тысяч рублей за одного-двух человек, десять тысяч — за группу из пятерых. Но если охота пройдет неудачно, все просто скидываются на бензин (Александр возит грибников на машине). Бонусом — байки и истории о походах, красивые локации и кулинарные рецепты.Есть вылазки за конкретными грибами. В числе фаворитов — белые. Охота за особенно редким и вкусным сосновым боровиком (Boletus pinophilus) в Крутовском заповеднике (Владимирская область) обойдется в 2400 рублей с человека."Найти этот гриб очень сложно — растет в определенном биотопе. От своего собрата белого отличается структурой: более плотный, мясистый. Однажды привез два весом 539 граммов. Считай, банку уже замариновал", — говорит гид Евгений Грибоедов.В июле в Подмосковье прошла волна белых. "Мне одна туристка сказала: за четыре года мы такого не находили даже в Карелии. Но то сезон. Бывает, приходят и с корзиночкой, при этом остаются довольны", — отмечает Грибнов.По его словам, помимо основной цели, есть масса других плюсов: отдых от городской суеты на свежем лесном воздухе, ментальная перезагрузка, новые знания, знакомства и даже фитнес.Предложений многоРазыскивать гидов долго не придется — достаточно набрать в поиске "грибные туры". Даже на "Авито" масса таких объявлений от частников или туристических компаний."Есть достойные конкуренты. Скажу честно, сам бы с ними пошел. Но много и халтурщиков. Людей привозят в лес и оставляют на несколько часов одних, а вечером — обратно. Перед поездкой изучайте отзывы", — предупреждает Грибнов.В соцсетях много заявок и от тех, кто ищет проводника. "Очень хочется попробовать. Даже не знаю, куда ехать. Грибы не только на картинках видела, но боюсь ошибиться. Вот и решила дать объявление. Вдруг кто-то рядом найдется", — объясняет москвичка Ася Калинина.География походов обширна — вся Россия, включая Крым, Краснодарский край и Арктику. И конечно, Подмосковье. "Грибные туры вожу по ближнему Подмосковью, можно сказать, все районы в пределах ЦКАД. Порой хорошо растут по югу, а через пару недель слой переходит на север. По осени набираю небольшие группы для дальних поездок — в Карелию, Нижегородскую, Псковскую и Архангельскую области", — рассказывает Грибнов.Обычно подобные путешествия — однодневные. Есть варианты с включенным обедом и ароматным чаем, приготовленным на костре. Выезд в лес — традиционно рано утром. Считается, что именно в это время суток грибы не успели утратить влагу, а значит, сохранили максимум полезных веществ (витамины D, B2, калий, селен, медь и другие). А еще — меньше конкурентов. Хотя преимущество походов в том, что гиды знают правильные места.Но есть и более длительные поездки. Например, в двухдневный тур из Москвы в Карелию входят трансфер на комфортабельном автобусе, пикник на берегу Ладожского озера и экскурсия по древнему городу Олонец. Организаторы предусмотрели и утреннюю остановку, где можно не только позавтракать, но и купить корзины. Время рассчитано так, что едет автобус ночью. Обойдется такое путешествие в семь тысяч с человека. Правда, на август и начало сентября мест практически нет.Та же компания, Rus Turist, предлагает однодневный тур из Санкт-Петербурга. Эта поездка стоит уже 2500 с одного.Из Северной столицы также можно отправиться в трехдневный автобусный тур на Кольский полуостров в поисках "бурых шляпок в белом мху". Организаторы уверяют, что там они водятся в огромных количествах, как и рыба в местных озерах. Так что "тихую охоту" можно совместить с рыбалкой. Стоимость — 11 тысяч рублей с человека.Не уверен — не бериИменно так звучит главное правило всех грибников. Лучше остаться с пустой корзинкой, чем получить серьезное отравление."В среднем обычный "охотник" собирает 15 видов грибов. Продвинутый — 50. А на самом деле съедобных гораздо больше, на слуху 100-200 видов", — уточняет миколог Михаил Вишневский.Он тоже водит грибные туры, и на них всегда очередь, несмотря на высокий ценник — от 70 тысяч за группу. Михаил говорит, что есть клиенты, готовые выложить такую сумму за индивидуальную поездку.Но его аудитория — скорее уже очень знающие. Обычным туристам достаточно гидов, которые не дадут унести ядовитые находки и научат отличать съедобные грибы. И обязательно проверят корзины перед тем, как "охотники" заберут добычу домой."Неопытные грибники точно пройдут мимо зонтиков, которые похожи на поганки. А зря. Они очень вкусные. Я, например, пару зонтиков готов обменять на корзину боровиков. Причем его можно есть и в сыром виде, в отличие от сыроежки", — поясняет член Санкт-Петербургского микологического общества Антон Трофимов.В поездку гиды рекомендуют надевать закрытую (даже в жару) одежду и обрабатывать ее от комаров и клещей. Лучше выбрать яркую куртку, чтобы вас видели издалека. Обувь должна быть удобной и желательно непромокаемой.Обязательно взять воду или чай в термосе. Не помешает внешний аккумулятор, чтобы всегда оставаться на связи. Хотя многие гиды стараются не набирать большие группы, чтобы успевать за всеми следить. Оптимально — четыре человека. Средний маршрут — примерно 15 километров. Такое путешествие занимает от четырех до семи часов."Перед заездом туристов моя команда проводит разведки в поисках слоя. По сути, грибных мест не существует, есть понимание и опыт, где и почему они должны быть", — рассказывает Александр Гибнов.Тем не менее это все равно лотерея. Поэтому лучше настроиться на отличную прогулку на свежем воздухе. А грибы рассматривать как приятный бонус.
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актуальное - туризм, отдых в россии, туризм, еда - туризм, путешествия
Туризм, Актуальное - Туризм, отдых в России, Туризм, Еда - Туризм, Путешествия

"Тихая охота" в разгаре. Зачем россияне ездят в грибные туры

© Фото из личного архива Александра ГрибноваАлександр Грибнов
Александр Грибнов
© Фото из личного архива Александра Грибнова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Светлана Давыдова. В соцсетях — фото и видео белых, подосиновиков, лисичек. Сейчас сезон. Многие завидуют грибникам, но в лес не спешат — не знают, куда идти, боятся заблудиться, встретить дикого зверя или собрать не то. Но есть организованные поездки. О том, кто проводит такие туры, сколько они стоят и в чем их особенность, — в материале РИА Новости.

"Если не соберем, то пофоткаемся"

"Считаю себя основателем грибного туризма в России. Занимаюсь сбором более 30 лет. А в 2017-м начал водить в лес подписчиков. Потом появились последователи. Возрождаю традицию любить природу, обучаю правильно пользоваться ее дарами", — рассказывает Александр с говорящей фамилией — Грибнов.
© Фото : Светлана Давыдова

Мухомор. Красивый, но несъедобный

Мухомор

Мухомор. Красивый, но несъедобный

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Подосиновики

Грибы

Подосиновики

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Находки грибников

Грибы

Находки грибников

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Маслята тоже вкусны

Маслята

Маслята тоже вкусны

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4

Мухомор. Красивый, но несъедобный

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4

Подосиновики

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4

Находки грибников

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4

Маслята тоже вкусны

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
По его словам, клиенты приезжают не только из России и СНГ, но даже из Китая и Европы. Расписания нет — живая очередь. "Моя главная награда — эмоции участников", — уверяет он.
Услуга платная, в среднем — от тысячи до трех за человека. Но многое зависит от маршрута, программы, количества людей в группе и популярности гида.
"Грибы собираю с пяти лет и не пропустил ни одного сезона. Мой личный рекорд — 263 белых за полтора часа в Подмосковье. Однажды друзья попросили отвезти их в лес. По пути рассказывал и показывал. Родилась идея устраивать такие экскурсии не только для знакомых. Сделал сайт, но не думал, что будет столько желающих: во время пандемии не успевал отвечать на все заявки", — вспоминает программист Александр Налимов.
© Фото из личного архива Александра ГрибноваГрибной тур Александра Грибнова
Грибной тур Александра Грибнова
Грибной тур Александра Грибнова
© Фото из личного архива Александра Грибнова
1 из 3
© Фото из личного архива Александра Грибнова

Находки грибников

Грибной тур Александра Грибнова

Находки грибников

© Фото из личного архива Александра Грибнова
2 из 3
© Фото из личного архива Александра Грибнова

Опытный охотник за белыми, лисичками и не только Александр Грибнов

Александр Грибнов

Опытный охотник за белыми, лисичками и не только Александр Грибнов

© Фото из личного архива Александра Грибнова
3 из 3
Грибной тур Александра Грибнова
© Фото из личного архива Александра Грибнова
1 из 3

Находки грибников

© Фото из личного архива Александра Грибнова
2 из 3

Опытный охотник за белыми, лисичками и не только Александр Грибнов

© Фото из личного архива Александра Грибнова
3 из 3
Его расценки: пять тысяч рублей за одного-двух человек, десять тысяч — за группу из пятерых. Но если охота пройдет неудачно, все просто скидываются на бензин (Александр возит грибников на машине). Бонусом — байки и истории о походах, красивые локации и кулинарные рецепты.
Есть вылазки за конкретными грибами. В числе фаворитов — белые. Охота за особенно редким и вкусным сосновым боровиком (Boletus pinophilus) в Крутовском заповеднике (Владимирская область) обойдется в 2400 рублей с человека.
"Найти этот гриб очень сложно — растет в определенном биотопе. От своего собрата белого отличается структурой: более плотный, мясистый. Однажды привез два весом 539 граммов. Считай, банку уже замариновал", — говорит гид Евгений Грибоедов.
© Фото из личного архива Александра Грибнова

Александр Грибнов в Подмосковье

Александр Грибнов

Александр Грибнов в Подмосковье

© Фото из личного архива Александра Грибнова
1 из 3
© Фото из личного архива Александра Грибнова

Группа туристов после "тихой охоты"

Грибной тур Александра Грибнова

Группа туристов после "тихой охоты"

© Фото из личного архива Александра Грибнова
2 из 3
© Фото из личного архива Александра Грибнова

Грибной тур сложился удачно

Грибной тур Александра Грибнова

Грибной тур сложился удачно

© Фото из личного архива Александра Грибнова
3 из 3

Александр Грибнов в Подмосковье

© Фото из личного архива Александра Грибнова
1 из 3

Группа туристов после "тихой охоты"

© Фото из личного архива Александра Грибнова
2 из 3

Грибной тур сложился удачно

© Фото из личного архива Александра Грибнова
3 из 3
В июле в Подмосковье прошла волна белых. "Мне одна туристка сказала: за четыре года мы такого не находили даже в Карелии. Но то сезон. Бывает, приходят и с корзиночкой, при этом остаются довольны", — отмечает Грибнов.
По его словам, помимо основной цели, есть масса других плюсов: отдых от городской суеты на свежем лесном воздухе, ментальная перезагрузка, новые знания, знакомства и даже фитнес.

Предложений много

Разыскивать гидов долго не придется — достаточно набрать в поиске "грибные туры". Даже на "Авито" масса таких объявлений от частников или туристических компаний.
"Есть достойные конкуренты. Скажу честно, сам бы с ними пошел. Но много и халтурщиков. Людей привозят в лес и оставляют на несколько часов одних, а вечером — обратно. Перед поездкой изучайте отзывы", — предупреждает Грибнов.
© Фото : Светлана Давыдова

Боровичок в подмосковном лесу

Боровичок

Боровичок в подмосковном лесу

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
© Фото из личного архива Александра Грибнова

Грибной тур. Надо быть очень внимательным

Грибной тур

Грибной тур. Надо быть очень внимательным

© Фото из личного архива Александра Грибнова
2 из 3
© iStock.com / Tatyana KalmatsuyГрибы, собранные в лесу
Грибы, собранные в лесу
Грибы, собранные в лесу
© iStock.com / Tatyana Kalmatsuy
3 из 3

Боровичок в подмосковном лесу

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3

Грибной тур. Надо быть очень внимательным

© Фото из личного архива Александра Грибнова
2 из 3
Грибы, собранные в лесу
© iStock.com / Tatyana Kalmatsuy
3 из 3
В соцсетях много заявок и от тех, кто ищет проводника. "Очень хочется попробовать. Даже не знаю, куда ехать. Грибы не только на картинках видела, но боюсь ошибиться. Вот и решила дать объявление. Вдруг кто-то рядом найдется", — объясняет москвичка Ася Калинина.
География походов обширна — вся Россия, включая Крым, Краснодарский край и Арктику. И конечно, Подмосковье. "Грибные туры вожу по ближнему Подмосковью, можно сказать, все районы в пределах ЦКАД. Порой хорошо растут по югу, а через пару недель слой переходит на север. По осени набираю небольшие группы для дальних поездок — в Карелию, Нижегородскую, Псковскую и Архангельскую области", — рассказывает Грибнов.
© iStock.com / knape

Сбор грибов в лесу. Лучше чистить на месте, чтобы не тащить в корзинке лишнее

Сбор грибов в лесу

Сбор грибов в лесу. Лучше чистить на месте, чтобы не тащить в корзинке лишнее

© iStock.com / knape
1 из 3
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Подосиновик среди северных лишайников и мха в Калевальском районе Карелии

Подосиновик среди северных лишайников и мха в Калевальском районе Карелии

Подосиновик среди северных лишайников и мха в Калевальском районе Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
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2 из 3
© iStock.com / KosamtuПара собирает грибы в лесу
Пара собирает грибы в лесу
Пара собирает грибы в лесу
© iStock.com / Kosamtu
3 из 3

Сбор грибов в лесу. Лучше чистить на месте, чтобы не тащить в корзинке лишнее

© iStock.com / knape
1 из 3

Подосиновик среди северных лишайников и мха в Калевальском районе Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
2 из 3
Пара собирает грибы в лесу
© iStock.com / Kosamtu
3 из 3
Обычно подобные путешествия — однодневные. Есть варианты с включенным обедом и ароматным чаем, приготовленным на костре. Выезд в лес — традиционно рано утром. Считается, что именно в это время суток грибы не успели утратить влагу, а значит, сохранили максимум полезных веществ (витамины D, B2, калий, селен, медь и другие). А еще — меньше конкурентов. Хотя преимущество походов в том, что гиды знают правильные места.
Но есть и более длительные поездки. Например, в двухдневный тур из Москвы в Карелию входят трансфер на комфортабельном автобусе, пикник на берегу Ладожского озера и экскурсия по древнему городу Олонец. Организаторы предусмотрели и утреннюю остановку, где можно не только позавтракать, но и купить корзины. Время рассчитано так, что едет автобус ночью. Обойдется такое путешествие в семь тысяч с человека. Правда, на август и начало сентября мест практически нет.
Та же компания, Rus Turist, предлагает однодневный тур из Санкт-Петербурга. Эта поездка стоит уже 2500 с одного.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛагонакское нагорье на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Лагонакское нагорье на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Лагонакское нагорье на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Из Северной столицы также можно отправиться в трехдневный автобусный тур на Кольский полуостров в поисках "бурых шляпок в белом мху". Организаторы уверяют, что там они водятся в огромных количествах, как и рыба в местных озерах. Так что "тихую охоту" можно совместить с рыбалкой. Стоимость — 11 тысяч рублей с человека.

Не уверен — не бери

Именно так звучит главное правило всех грибников. Лучше остаться с пустой корзинкой, чем получить серьезное отравление.
"В среднем обычный "охотник" собирает 15 видов грибов. Продвинутый — 50. А на самом деле съедобных гораздо больше, на слуху 100-200 видов", — уточняет миколог Михаил Вишневский.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Лисички, собранные в лесу в Карелии

Грибы лисички, собранные в лесу в Карелии

Лисички, собранные в лесу в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
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1 из 5
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Поход в лес в Новгородской области

Грибы, собранные в лесу

Поход в лес в Новгородской области

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Белый гриб в лесу в Карелии

Белый гриб в лесу в Карелии

Белый гриб в лесу в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
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3 из 5
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Подосиновик и брусника в Карелии

Гриб подосиновик и брусника в Карелии

Подосиновик и брусника в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
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4 из 5
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Кошка около корзины с собранными грибами

Кошка около корзины с собранными грибами

Кошка около корзины с собранными грибами

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Лисички, собранные в лесу в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
1 из 5

Поход в лес в Новгородской области

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
2 из 5

Белый гриб в лесу в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
3 из 5

Подосиновик и брусника в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
4 из 5

Кошка около корзины с собранными грибами

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 5
Он тоже водит грибные туры, и на них всегда очередь, несмотря на высокий ценник — от 70 тысяч за группу. Михаил говорит, что есть клиенты, готовые выложить такую сумму за индивидуальную поездку.
Но его аудитория — скорее уже очень знающие. Обычным туристам достаточно гидов, которые не дадут унести ядовитые находки и научат отличать съедобные грибы. И обязательно проверят корзины перед тем, как "охотники" заберут добычу домой.
"Неопытные грибники точно пройдут мимо зонтиков, которые похожи на поганки. А зря. Они очень вкусные. Я, например, пару зонтиков готов обменять на корзину боровиков. Причем его можно есть и в сыром виде, в отличие от сыроежки", — поясняет член Санкт-Петербургского микологического общества Антон Трофимов.
© Фото : Светлана Давыдова

Гриб-зонтик. Похож на поганку, но на самом деле — съедобный

Зонтик

Гриб-зонтик. Похож на поганку, но на самом деле — съедобный

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
© Фото : Светлана Давыдова

Гриб-зонтик. Неопытным "охотникам" его лучше не собирать

Зонтик

Гриб-зонтик. Неопытным "охотникам" его лучше не собирать

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Жители Новгородской области собирают грибы в лесу

Грибники в лесу

Жители Новгородской области собирают грибы в лесу

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Гриб-зонтик. Похож на поганку, но на самом деле — съедобный

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3

Гриб-зонтик. Неопытным "охотникам" его лучше не собирать

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3

Жители Новгородской области собирают грибы в лесу

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
3 из 3
В поездку гиды рекомендуют надевать закрытую (даже в жару) одежду и обрабатывать ее от комаров и клещей. Лучше выбрать яркую куртку, чтобы вас видели издалека. Обувь должна быть удобной и желательно непромокаемой.
Обязательно взять воду или чай в термосе. Не помешает внешний аккумулятор, чтобы всегда оставаться на связи. Хотя многие гиды стараются не набирать большие группы, чтобы успевать за всеми следить. Оптимально — четыре человека. Средний маршрут — примерно 15 километров. Такое путешествие занимает от четырех до семи часов.
© iStock.com / dolgachovГрибники
Грибники - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© iStock.com / dolgachov
Грибники
"Перед заездом туристов моя команда проводит разведки в поисках слоя. По сути, грибных мест не существует, есть понимание и опыт, где и почему они должны быть", — рассказывает Александр Гибнов.
Тем не менее это все равно лотерея. Поэтому лучше настроиться на отличную прогулку на свежем воздухе. А грибы рассматривать как приятный бонус.
Рыбалка - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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