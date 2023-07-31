https://ria.ru/20230731/gosduma-1887355502.html
Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии
Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии - РИА Новости, 31.07.2023
Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии
Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии и за поддержку по ключевым вопросам развития страны, отметив, что... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:55
2023-07-31T13:55
2023-07-31T14:07
политика
госдума рф
владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии и за поддержку по ключевым вопросам развития страны, отметив, что представители всех партий при принятии судьбоносных решений находят консенсус."Со своей стороны хочу поблагодарить вас, руководство Государственной Думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны, прежде всего, конечно, внешней политики", - сказал Путин в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным."Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, – это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса. И хочу вас всех за это поблагодарить", - добавил глава государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин
Политика, Госдума РФ, Владимир Путин, Вячеслав Володин
Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии
Путин на встрече с Володиным поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии и за поддержку по ключевым вопросам развития страны, отметив, что представители всех партий при принятии судьбоносных решений находят консенсус.
"Со своей стороны хочу поблагодарить вас, руководство Государственной Думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны, прежде всего, конечно, внешней политики", - сказал Путин в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным
.
"Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, – это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса. И хочу вас всех за это поблагодарить", - добавил глава государства.
Госдума может рассмотреть инициативы об изменении высшего образования