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Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии - РИА Новости, 31.07.2023
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13:55 31.07.2023 (обновлено: 14:07 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/gosduma-1887355502.html
Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии
Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии - РИА Новости, 31.07.2023
Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии
Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии и за поддержку по ключевым вопросам развития страны, отметив, что... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:55
2023-07-31T14:07
политика
госдума рф
владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии и за поддержку по ключевым вопросам развития страны, отметив, что представители всех партий при принятии судьбоносных решений находят консенсус."Со своей стороны хочу поблагодарить вас, руководство Государственной Думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны, прежде всего, конечно, внешней политики", - сказал Путин в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным."Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, – это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса. И хочу вас всех за это поблагодарить", - добавил глава государства.
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политика, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин
Политика, Госдума РФ, Владимир Путин, Вячеслав Володин
Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии

Путин на встрече с Володиным поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии и за поддержку по ключевым вопросам развития страны, отметив, что представители всех партий при принятии судьбоносных решений находят консенсус.
"Со своей стороны хочу поблагодарить вас, руководство Государственной Думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны, прежде всего, конечно, внешней политики", - сказал Путин в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
"Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, – это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса. И хочу вас всех за это поблагодарить", - добавил глава государства.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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21 июля, 08:51
 
ПолитикаГосдума РФВладимир ПутинВячеслав Володин
 
 
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