https://ria.ru/20230731/gosduma-1887355502.html

Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии

Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии - РИА Новости, 31.07.2023

Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии

Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии и за поддержку по ключевым вопросам развития страны, отметив, что... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:55

2023-07-31T13:55

2023-07-31T14:07

политика

госдума рф

владимир путин

вячеслав володин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу в ходе весенней сессии и за поддержку по ключевым вопросам развития страны, отметив, что представители всех партий при принятии судьбоносных решений находят консенсус."Со своей стороны хочу поблагодарить вас, руководство Государственной Думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны, прежде всего, конечно, внешней политики", - сказал Путин в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным."Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, – это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса. И хочу вас всех за это поблагодарить", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230721/obrazovanie-1885408608.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин