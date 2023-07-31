https://ria.ru/20230731/forum-1887253483.html
Ядерный удар по раку. В России обсудили перспективы мирного атома
Ядерный удар по раку. В России обсудили перспективы мирного атома - РИА Новости, 31.07.2023
Ядерный удар по раку. В России обсудили перспективы мирного атома
Новые возможности применения ядерных технологий в медицине обсудили ученые на Международном молодежном форуме "Россия – Африка: ядерное образование как... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:00
2023-07-31T09:00
2023-07-31T09:44
наука
россия
африка
томский политехнический университет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
форум "россия — африка"
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новые возможности применения ядерных технологий в медицине обсудили ученые на Международном молодежном форуме "Россия – Африка: ядерное образование как потенциал для успешного развития региона", прошедшем на площадке РУДН имени Патриса Лумумбы. По мнению участников, одним из наиболее перспективных направлений становится использование мирного атома для лечения и диагностики различных типов онкологических, кардиологических и иных заболеваний.Для этого могут быть использованы разного вида ускорители, в том числе циклотроны и бетатроны, а также исследовательские ядерные реакторы.С помощью воздействия на раковые клетки разогнанными в ускорителе протонами можно излечивать даже тяжелые стадии рака, отметил во время секционного доклада доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Медицинского института Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Константин Гордон.Он добавил, что лечение положительно заряженными частицами – новая ветвь развития радиотерапии, эффективность которой уже подтверждена."Протонная терапия — одна из прогрессивных вариаций лучевой, протоны воздействуют на организм наиболее щадяще, а больные клетки, наоборот, уничтожаются быстрее, чем в классических вариантах терапии", — пояснил специалист.Он обратил внимание, что с 2015 года Россия производит отечественные компактные ускорители протонов, а в ближайшем будущем российские исследователи планируют создавать ускорители ионов, компактные нейтронные ускорители и другие генераторы радиоактивных частиц и излучения.По словам Гордона, особенно важно создание исследовательских реакторов, на которых получают компоненты радиофармпрепаратов — биологически активных молекул, содержащих нестабильный излучающий атом, целенаправленно воздействующий на опухолевые клетки в пораженном органе.Эти медицинские средства могут использоваться также для экспериментальной диагностики наиболее труднодоступных опухолей, например головного и спинного мозга.По мнению экспертов, невозможно переоценить роль исследовательских ядерных реакторов в борьбе с опаснейшими заболеваниями. Целый ряд радиофармпрепаратов для диагностики и терапии раковых опухолей может быть получен только на такого типа реакторах."Целью моего исследования является изучение возможностей применения визуализации для планирования лучевой терапии опухолевых образований в мозге с использованием нового радиофармпрепарата 99mTc-1-тио-D-глюкозы. Он всасывается в опухоль, после чего подсвечивает ее. Это дает возможность создать более точное изображение с помощью ряда технологий и в дальнейшем повысить эффективность лечения", — подчеркнул обучающийся на магистерской программе "Ядерная медицина" Томского политехнического университета Атегека Мутамби.Ядерные и радиационные установки, такие как циклотроны и исследовательские реакторы, позволяют помимо производства радиофармпрепаратов осуществлять новейшие виды радиационной терапии. Так, на базе исследовательских реакторов развиваются технологии нейтрон-захватной терапии, позволяющей бороться с неоперабельными опухолями, например головного мозга. Немаловажно, что освоение ресурса атомного ядра в медицине помогает постепенно отказываться от небезопасных методов борьбы с онкологией, обратила внимание обучающаяся третьего курса медицинского факультета Московского инженерно-физического института Анастасия Галицына."Мы изучали эффект от проведения гормональной терапии в сочетании с лучевой на примере рака предстательной железы. Результаты показали, что лечение гормонами не улучшает статистику выздоровевших, однако приводит к большому количеству побочных эффектов, например к эректильной дисфункции и депрессии", — уточнила она.Галицына дополнила, что исследование длилось на протяжении пяти лет, и за это время в России не зафиксировано ни одного летального исхода у пациентов с раком предстательной железы, которые лечились при помощи ядерной медицины.Работа форума может продолжиться долговременным сотрудничеством на пользу мирного атома между российскими обучающимися, студентами из стран Африки, а также молодыми учеными других государств, добавил заместитель директора Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы по науке Тимур Фатхудинов.По его мнению, формат открытой международной дискуссии помогает научной молодежи быстрее развиваться вместе и находить общие интересы."У нас продолжается разработка радиофармпрепаратов, совершенствуется радионуклидная терапия, методики облучения протонами и нейтронами. Однако упомянутые области довольно новы, и для их становления нужен большой кадровый ресурс, поэтому вуз запускает новую магистерскую программу "Радиационная биомедицина", которая даст возможность студентам стать первопроходцами", — отметил Фатхудинов.Молодежный форум прошел в рамках программы второго саммита "Россия – Африка", а его организатором выступил РУДН имени Патриса Лумумбы при поддержке госкорпорации "Росатом".
https://na.ria.ru/20230728/forum-1886760051.html
https://ria.ru/20230726/rosatom-1886416102.html
https://ria.ru/20230703/nauka-1880700947.html
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россия, африка, томский политехнический университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка", навигатор абитуриента, университетская наука, рудн
Наука, Россия, Африка, Томский политехнический университет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Форум "Россия — Африка", Навигатор абитуриента, Университетская наука, РУДН
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новые возможности применения ядерных технологий в медицине обсудили ученые на Международном молодежном форуме "Россия – Африка: ядерное образование как потенциал для успешного развития региона", прошедшем на площадке РУДН имени Патриса Лумумбы. По мнению участников, одним из наиболее перспективных направлений становится использование мирного атома для лечения и диагностики различных типов онкологических, кардиологических и иных заболеваний.
Для этого могут быть использованы разного вида ускорители, в том числе циклотроны и бетатроны, а также исследовательские ядерные реакторы.
Ядерное образование. Как сближаются Россия и Африка
С помощью воздействия на раковые клетки разогнанными в ускорителе протонами можно излечивать даже тяжелые стадии рака, отметил во время секционного доклада доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Медицинского института Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Константин Гордон.
Он добавил, что лечение положительно заряженными частицами – новая ветвь развития радиотерапии, эффективность которой уже подтверждена.
«
"Протонная терапия — одна из прогрессивных вариаций лучевой, протоны воздействуют на организм наиболее щадяще, а больные клетки, наоборот, уничтожаются быстрее, чем в классических вариантах терапии", — пояснил специалист.
Он обратил внимание, что с 2015 года Россия производит отечественные компактные ускорители протонов, а в ближайшем будущем российские исследователи планируют создавать ускорители ионов, компактные нейтронные ускорители и другие генераторы радиоактивных частиц и излучения.
По словам Гордона, особенно важно создание исследовательских реакторов, на которых получают компоненты радиофармпрепаратов — биологически активных молекул, содержащих нестабильный излучающий атом, целенаправленно воздействующий на опухолевые клетки в пораженном органе.
Ученый рассказал о потребностях Африки в области мирного атома
Эти медицинские средства могут использоваться также для экспериментальной диагностики наиболее труднодоступных опухолей, например головного и спинного мозга.
По мнению экспертов, невозможно переоценить роль исследовательских ядерных реакторов в борьбе с опаснейшими заболеваниями. Целый ряд радиофармпрепаратов для диагностики и терапии раковых опухолей может быть получен только на такого типа реакторах.
«
"Целью моего исследования является изучение возможностей применения визуализации для планирования лучевой терапии опухолевых образований в мозге с использованием нового радиофармпрепарата 99mTc-1-тио-D-глюкозы. Он всасывается в опухоль, после чего подсвечивает ее. Это дает возможность создать более точное изображение с помощью ряда технологий и в дальнейшем повысить эффективность лечения", — подчеркнул обучающийся на магистерской программе "Ядерная медицина" Томского политехнического университета Атегека Мутамби.
Ядерные и радиационные установки, такие как циклотроны и исследовательские реакторы, позволяют помимо производства радиофармпрепаратов осуществлять новейшие виды радиационной терапии. Так, на базе исследовательских реакторов развиваются технологии нейтрон-захватной терапии, позволяющей бороться с неоперабельными опухолями, например головного мозга.
Немаловажно, что освоение ресурса атомного ядра в медицине помогает постепенно отказываться от небезопасных методов борьбы с онкологией, обратила внимание обучающаяся третьего курса медицинского факультета Московского инженерно-физического института Анастасия Галицына.
"Мы изучали эффект от проведения гормональной терапии в сочетании с лучевой на примере рака предстательной железы. Результаты показали, что лечение гормонами не улучшает статистику выздоровевших, однако приводит к большому количеству побочных эффектов, например к эректильной дисфункции и депрессии", — уточнила она.
Галицына дополнила, что исследование длилось на протяжении пяти лет, и за это время в России не зафиксировано ни одного летального исхода у пациентов с раком предстательной железы, которые лечились при помощи ядерной медицины.
Год за несколько секунд. На что будет способен российский СКИФ
Работа форума может продолжиться долговременным сотрудничеством на пользу мирного атома между российскими обучающимися, студентами из стран Африки, а также молодыми учеными других государств, добавил заместитель директора Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы по науке Тимур Фатхудинов.
По его мнению, формат открытой международной дискуссии помогает научной молодежи быстрее развиваться вместе и находить общие интересы.
"У нас продолжается разработка радиофармпрепаратов, совершенствуется радионуклидная терапия, методики облучения протонами и нейтронами. Однако упомянутые области довольно новы, и для их становления нужен большой кадровый ресурс, поэтому вуз запускает новую магистерскую программу "Радиационная биомедицина", которая даст возможность студентам стать первопроходцами", — отметил Фатхудинов.
Сотрудничество России и Африки в области ядерного образования будет расти
Молодежный форум прошел в рамках программы второго саммита "Россия – Африка", а его организатором выступил РУДН имени Патриса Лумумбы при поддержке госкорпорации "Росатом".