https://ria.ru/20230731/forum-1887253483.html

Ядерный удар по раку. В России обсудили перспективы мирного атома

Ядерный удар по раку. В России обсудили перспективы мирного атома - РИА Новости, 31.07.2023

Ядерный удар по раку. В России обсудили перспективы мирного атома

Новые возможности применения ядерных технологий в медицине обсудили ученые на Международном молодежном форуме "Россия – Африка: ядерное образование как... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:00

2023-07-31T09:00

2023-07-31T09:44

наука

россия

африка

томский политехнический университет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

форум "россия — африка"

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новые возможности применения ядерных технологий в медицине обсудили ученые на Международном молодежном форуме "Россия – Африка: ядерное образование как потенциал для успешного развития региона", прошедшем на площадке РУДН имени Патриса Лумумбы. По мнению участников, одним из наиболее перспективных направлений становится использование мирного атома для лечения и диагностики различных типов онкологических, кардиологических и иных заболеваний.Для этого могут быть использованы разного вида ускорители, в том числе циклотроны и бетатроны, а также исследовательские ядерные реакторы.С помощью воздействия на раковые клетки разогнанными в ускорителе протонами можно излечивать даже тяжелые стадии рака, отметил во время секционного доклада доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Медицинского института Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Константин Гордон.Он добавил, что лечение положительно заряженными частицами – новая ветвь развития радиотерапии, эффективность которой уже подтверждена."Протонная терапия — одна из прогрессивных вариаций лучевой, протоны воздействуют на организм наиболее щадяще, а больные клетки, наоборот, уничтожаются быстрее, чем в классических вариантах терапии", — пояснил специалист.Он обратил внимание, что с 2015 года Россия производит отечественные компактные ускорители протонов, а в ближайшем будущем российские исследователи планируют создавать ускорители ионов, компактные нейтронные ускорители и другие генераторы радиоактивных частиц и излучения.По словам Гордона, особенно важно создание исследовательских реакторов, на которых получают компоненты радиофармпрепаратов — биологически активных молекул, содержащих нестабильный излучающий атом, целенаправленно воздействующий на опухолевые клетки в пораженном органе.Эти медицинские средства могут использоваться также для экспериментальной диагностики наиболее труднодоступных опухолей, например головного и спинного мозга.По мнению экспертов, невозможно переоценить роль исследовательских ядерных реакторов в борьбе с опаснейшими заболеваниями. Целый ряд радиофармпрепаратов для диагностики и терапии раковых опухолей может быть получен только на такого типа реакторах."Целью моего исследования является изучение возможностей применения визуализации для планирования лучевой терапии опухолевых образований в мозге с использованием нового радиофармпрепарата 99mTc-1-тио-D-глюкозы. Он всасывается в опухоль, после чего подсвечивает ее. Это дает возможность создать более точное изображение с помощью ряда технологий и в дальнейшем повысить эффективность лечения", — подчеркнул обучающийся на магистерской программе "Ядерная медицина" Томского политехнического университета Атегека Мутамби.Ядерные и радиационные установки, такие как циклотроны и исследовательские реакторы, позволяют помимо производства радиофармпрепаратов осуществлять новейшие виды радиационной терапии. Так, на базе исследовательских реакторов развиваются технологии нейтрон-захватной терапии, позволяющей бороться с неоперабельными опухолями, например головного мозга. Немаловажно, что освоение ресурса атомного ядра в медицине помогает постепенно отказываться от небезопасных методов борьбы с онкологией, обратила внимание обучающаяся третьего курса медицинского факультета Московского инженерно-физического института Анастасия Галицына."Мы изучали эффект от проведения гормональной терапии в сочетании с лучевой на примере рака предстательной железы. Результаты показали, что лечение гормонами не улучшает статистику выздоровевших, однако приводит к большому количеству побочных эффектов, например к эректильной дисфункции и депрессии", — уточнила она.Галицына дополнила, что исследование длилось на протяжении пяти лет, и за это время в России не зафиксировано ни одного летального исхода у пациентов с раком предстательной железы, которые лечились при помощи ядерной медицины.Работа форума может продолжиться долговременным сотрудничеством на пользу мирного атома между российскими обучающимися, студентами из стран Африки, а также молодыми учеными других государств, добавил заместитель директора Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы по науке Тимур Фатхудинов.По его мнению, формат открытой международной дискуссии помогает научной молодежи быстрее развиваться вместе и находить общие интересы."У нас продолжается разработка радиофармпрепаратов, совершенствуется радионуклидная терапия, методики облучения протонами и нейтронами. Однако упомянутые области довольно новы, и для их становления нужен большой кадровый ресурс, поэтому вуз запускает новую магистерскую программу "Радиационная биомедицина", которая даст возможность студентам стать первопроходцами", — отметил Фатхудинов.Молодежный форум прошел в рамках программы второго саммита "Россия – Африка", а его организатором выступил РУДН имени Патриса Лумумбы при поддержке госкорпорации "Росатом".

https://na.ria.ru/20230728/forum-1886760051.html

https://ria.ru/20230726/rosatom-1886416102.html

https://ria.ru/20230703/nauka-1880700947.html

https://ria.ru/20230728/forum-1886896703.html

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