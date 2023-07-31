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Патрушев рассказал, как Запад подбрасывал Финляндии "карельский вопрос" - РИА Новости, 31.07.2023
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14:56 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/finlyandiya-1887371429.html
Патрушев рассказал, как Запад подбрасывал Финляндии "карельский вопрос"
Патрушев рассказал, как Запад подбрасывал Финляндии "карельский вопрос" - РИА Новости, 31.07.2023
Патрушев рассказал, как Запад подбрасывал Финляндии "карельский вопрос"
Запад долгое время втягивал нового члена НАТО Финляндию в антироссийскую кампанию в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса", заявил... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:56
2023-07-31T14:56
финляндия
россия
николай патрушев
безопасность
нато
совет безопасности рф
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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Запад долгое время втягивал нового члена НАТО Финляндию в антироссийскую кампанию в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Членство Финляндии в НАТО значительно увеличивает протяженность сухопутной границы Североатлантического альянса с нашей страной и создаёт новые угрозы национальной безопасности", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. "Коллективный Запад в течение длительного времени принимал меры для втягивания Финляндии в антироссийскую кампанию, в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса", спекуляциями о якобы существующей российской угрозе", - добавил он. Речь идет о юридически необоснованных притязаниях Финляндии на территории Западной Карелии, которые официально, в рамках международного права, вошли в состав СССР в соответствии с советско-финским мирным договором, заключенным в Париже 10 февраля 1947 года. Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен в 2020 году заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Об этом сообщал портал iltalehti.fi, ссылаясь на новую книгу экс-дипломата. По утверждению Сеппинена, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто ими не воспользовался. Территориальный вопрос в повестке дня российско-финляндских отношений не стоит, заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тематика пересмотра линии границы по итогам Второй мировой войны в диалоге с финскими партнерами никогда не обсуждалась. Существующая граница между Россией и Финляндией закреплена действующими международно-правовыми актами, прежде всего – Мирным договором с Финляндией, подписанным в Париже 10 февраля 1947 года.
https://ria.ru/20230725/finlyandiya-1886262863.html
https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html
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финляндия, россия, николай патрушев, безопасность, нато, совет безопасности рф
Финляндия, Россия, Николай Патрушев, Безопасность, НАТО, Совет Безопасности РФ
Патрушев рассказал, как Запад подбрасывал Финляндии "карельский вопрос"

Патрушев: Запад втягивал Финляндию в кампанию против России через карельский вопрос

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Запад долгое время втягивал нового члена НАТО Финляндию в антироссийскую кампанию в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Членство Финляндии в НАТО значительно увеличивает протяженность сухопутной границы Североатлантического альянса с нашей страной и создаёт новые угрозы национальной безопасности", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
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Путин предупредил. В США забили тревогу из-за опрометчивого шага Финляндии
25 июля, 20:47
"Коллективный Запад в течение длительного времени принимал меры для втягивания Финляндии в антироссийскую кампанию, в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса", спекуляциями о якобы существующей российской угрозе", - добавил он. Речь идет о юридически необоснованных притязаниях Финляндии на территории Западной Карелии, которые официально, в рамках международного права, вошли в состав СССР в соответствии с советско-финским мирным договором, заключенным в Париже 10 февраля 1947 года.
Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен в 2020 году заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Об этом сообщал портал iltalehti.fi, ссылаясь на новую книгу экс-дипломата. По утверждению Сеппинена, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто ими не воспользовался.
Территориальный вопрос в повестке дня российско-финляндских отношений не стоит, заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тематика пересмотра линии границы по итогам Второй мировой войны в диалоге с финскими партнерами никогда не обсуждалась. Существующая граница между Россией и Финляндией закреплена действующими международно-правовыми актами, прежде всего – Мирным договором с Финляндией, подписанным в Париже 10 февраля 1947 года.
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вас предупреждали. Россия нанесла Финляндии ответный удар
6 июля, 14:57
 
ФинляндияРоссияНиколай ПатрушевБезопасностьНАТОСовет Безопасности РФ
 
 
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