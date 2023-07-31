https://ria.ru/20230731/finlyandiya-1887371429.html

Патрушев рассказал, как Запад подбрасывал Финляндии "карельский вопрос"

Патрушев рассказал, как Запад подбрасывал Финляндии "карельский вопрос" - РИА Новости, 31.07.2023

Патрушев рассказал, как Запад подбрасывал Финляндии "карельский вопрос"

Запад долгое время втягивал нового члена НАТО Финляндию в антироссийскую кампанию в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса", заявил... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:56

2023-07-31T14:56

2023-07-31T14:56

финляндия

россия

николай патрушев

безопасность

нато

совет безопасности рф

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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Запад долгое время втягивал нового члена НАТО Финляндию в антироссийскую кампанию в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Членство Финляндии в НАТО значительно увеличивает протяженность сухопутной границы Североатлантического альянса с нашей страной и создаёт новые угрозы национальной безопасности", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. "Коллективный Запад в течение длительного времени принимал меры для втягивания Финляндии в антироссийскую кампанию, в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса", спекуляциями о якобы существующей российской угрозе", - добавил он. Речь идет о юридически необоснованных притязаниях Финляндии на территории Западной Карелии, которые официально, в рамках международного права, вошли в состав СССР в соответствии с советско-финским мирным договором, заключенным в Париже 10 февраля 1947 года. Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен в 2020 году заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Об этом сообщал портал iltalehti.fi, ссылаясь на новую книгу экс-дипломата. По утверждению Сеппинена, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто ими не воспользовался. Территориальный вопрос в повестке дня российско-финляндских отношений не стоит, заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тематика пересмотра линии границы по итогам Второй мировой войны в диалоге с финскими партнерами никогда не обсуждалась. Существующая граница между Россией и Финляндией закреплена действующими международно-правовыми актами, прежде всего – Мирным договором с Финляндией, подписанным в Париже 10 февраля 1947 года.

https://ria.ru/20230725/finlyandiya-1886262863.html

https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html

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Кирилл Волков

финляндия, россия, николай патрушев, безопасность, нато, совет безопасности рф