Патрушев заявил, что Финляндия сознательно идет на конфронтацию с Россией
Патрушев: Финляндия не усвоила уроки прошлого и осознанно идет на конфронтацию с Россией
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Руководство Финляндии, курируемое США, осознанно идет на конфронтацию с Россией, как во времена Третьего рейха; уроки прошлого в Хельсинки не усвоили, но после победы России в спецоперации все вернется на круги своя, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Хочу напомнить, что во время Второй мировой войны Запад уже использовал Финляндию в борьбе с нашей страной. Финские военнослужащие воевали на стороне гитлеровской Германии и отличились особой жестокостью. Только в Карелии ими были варварски убиты свыше 7 тысяч военнопленных и замучено в концлагерях более 8 тысяч мирных жителей. Однако союз Хельсинки с Берлином продлился только до марта 1945 года", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
"В настоящее время политика финского руководства, подогреваемая их кураторами из Вашингтона, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения. Снова взят осознанный конфронтационный курс с нашей страной. Активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны. Видимо, уроки недавнего прошлого не усвоены", - добавил Патрушев.
"Полагаю, что после нашей победы в специальной военной операции все вернется на круги своя, как это было в 1945 году, когда Финляндия начала военные действия против фашистской Германии", - резюмировал он.