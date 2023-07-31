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Патрушев заявил, что Финляндия сознательно идет на конфронтацию с Россией - РИА Новости, 31.07.2023
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14:51 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/finlyandiya-1887370556.html
Патрушев заявил, что Финляндия сознательно идет на конфронтацию с Россией
Патрушев заявил, что Финляндия сознательно идет на конфронтацию с Россией - РИА Новости, 31.07.2023
Патрушев заявил, что Финляндия сознательно идет на конфронтацию с Россией
Руководство Финляндии, курируемое США, осознанно идет на конфронтацию с Россией, как во времена Третьего рейха; уроки прошлого в Хельсинки не усвоили, но после... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:51
2023-07-31T14:51
в мире
финляндия
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Руководство Финляндии, курируемое США, осознанно идет на конфронтацию с Россией, как во времена Третьего рейха; уроки прошлого в Хельсинки не усвоили, но после победы России в спецоперации все вернется на круги своя, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Хочу напомнить, что во время Второй мировой войны Запад уже использовал Финляндию в борьбе с нашей страной. Финские военнослужащие воевали на стороне гитлеровской Германии и отличились особой жестокостью. Только в Карелии ими были варварски убиты свыше 7 тысяч военнопленных и замучено в концлагерях более 8 тысяч мирных жителей. Однако союз Хельсинки с Берлином продлился только до марта 1945 года", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. "В настоящее время политика финского руководства, подогреваемая их кураторами из Вашингтона, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения. Снова взят осознанный конфронтационный курс с нашей страной. Активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны. Видимо, уроки недавнего прошлого не усвоены", - добавил Патрушев. "Полагаю, что после нашей победы в специальной военной операции все вернется на круги своя, как это было в 1945 году, когда Финляндия начала военные действия против фашистской Германии", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230716/finlyandiya-1884478235.html
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в мире, финляндия, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
В мире, Финляндия, Россия, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ
Патрушев заявил, что Финляндия сознательно идет на конфронтацию с Россией

Патрушев: Финляндия не усвоила уроки прошлого и осознанно идет на конфронтацию с Россией

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Руководство Финляндии, курируемое США, осознанно идет на конфронтацию с Россией, как во времена Третьего рейха; уроки прошлого в Хельсинки не усвоили, но после победы России в спецоперации все вернется на круги своя, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Хочу напомнить, что во время Второй мировой войны Запад уже использовал Финляндию в борьбе с нашей страной. Финские военнослужащие воевали на стороне гитлеровской Германии и отличились особой жестокостью. Только в Карелии ими были варварски убиты свыше 7 тысяч военнопленных и замучено в концлагерях более 8 тысяч мирных жителей. Однако союз Хельсинки с Берлином продлился только до марта 1945 года", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
"В настоящее время политика финского руководства, подогреваемая их кураторами из Вашингтона, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения. Снова взят осознанный конфронтационный курс с нашей страной. Активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны. Видимо, уроки недавнего прошлого не усвоены", - добавил Патрушев.
"Полагаю, что после нашей победы в специальной военной операции все вернется на круги своя, как это было в 1945 году, когда Финляндия начала военные действия против фашистской Германии", - резюмировал он.
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16 июля, 17:36
 
В миреФинляндияРоссияНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ
 
 
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