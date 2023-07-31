https://ria.ru/20230731/etap-1887271956.html

Двойные усилия. В США заявили о новом этапе контрнаступления ВСУ

Двойные усилия. В США заявили о новом этапе контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023

Двойные усилия. В США заявили о новом этапе контрнаступления ВСУ

Усилия ВСУ по прорыву российской обороны может свидетельствовать о новом этапе контрнаступления, сообщает CNN. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T03:27

2023-07-31T03:27

2023-07-31T09:50

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Усилия ВСУ по прорыву российской обороны может свидетельствовать о новом этапе контрнаступления, сообщает CNN."Украинские военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны России на юге в рамках контрнаступления, которое набирало обороты с момента своего начала в июне", — говорится в материале.Как сообщил телеканалу Джордж Баррос из Института изучения войны, если информация о том, что Киев кинул в бой батальоны и бригады полного состава, подтвердится, то это точно указывает на новый этап украинского контрнаступления.Аналитик добавил, что до сих пор все попытки Украины прорвать российскую оборону натыкались на многоуровневые линии защиты, танковые ловушки, плотные минные поля и работу российских ударных вертолетов и истребителей, использующих слабые места в ПВО Украины для поражения наземных войск ВСУ. Все это, по мнению эксперта, делает "механизированное проникновение такого масштаба" крайне затруднительным.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Вооруженные силы Украины не смогли достичь успеха, а потери противника за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

https://ria.ru/20230731/smert-1887269651.html

https://ria.ru/20230730/sekret-1887147583.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины