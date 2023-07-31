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США выделят Молдавии 220 миллионов долларов на энергобезопасность - РИА Новости, 31.07.2023
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14:37 31.07.2023 (обновлено: 14:45 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/energobezopasnost-1887366161.html
США выделят Молдавии 220 миллионов долларов на энергобезопасность
США выделят Молдавии 220 миллионов долларов на энергобезопасность - РИА Новости, 31.07.2023
США выделят Молдавии 220 миллионов долларов на энергобезопасность
Парламент Молдавии проголосовал в понедельник за ратификацию поправки к соглашению о помощи республики от США в виде гранта на сумму в 220 миллионов долларов,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:37
2023-07-31T14:45
в мире
молдавия
евросоюз
сша
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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал в понедельник за ратификацию поправки к соглашению о помощи республики от США в виде гранта на сумму в 220 миллионов долларов, который будет направлен на обеспечение энергобезопасности, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Молдавии собрались в понедельник на последнее заседание в весенне-летней сессии, трансляция которого ведется в онлайн-режиме на сайте законодательного органа. "Поправка к соглашению предусматривает, что наша страна получит грант в размере 220 миллионов долларов, они пойдут на реализацию инвестиционных проектов в сфере энергетики, направленных на снижение зависимости от Российской Федерации. То есть грант будет направлен на обеспечение энергобезопасности страны, для реализации проектов, связанных с подключением энергетического сектора Молдавии к европейским системам", - заявила представляющая проект депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Валентина Маник. Заседание бойкотировали депутаты от оппозиции - Блока коммунистов и социалистов и группа независимых парламентариев от запрещенной партии "Шор". Согласно соглашению, правительство США выделит Молдавии дополнительный финансовый вклад. В результате грантовая помощь превысит 392 миллиона долларов. По условиям договора, правительство Молдавии обязуется придерживаться энергетической повестки дня Европейского союза. В этом контексте власти страны продолжат процесс гармонизации правовой базы Молдавии с законодательством ЕС.
https://ria.ru/20230730/moldaviya-1887188008.html
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в мире, молдавия, евросоюз, сша
В мире, Молдавия, Евросоюз, США
США выделят Молдавии 220 миллионов долларов на энергобезопасность

Молдавия получит от США 220 миллионов долларов на обеспечение энергобезопасности

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал в понедельник за ратификацию поправки к соглашению о помощи республики от США в виде гранта на сумму в 220 миллионов долларов, который будет направлен на обеспечение энергобезопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты законодательного собрания Молдавии собрались в понедельник на последнее заседание в весенне-летней сессии, трансляция которого ведется в онлайн-режиме на сайте законодательного органа.
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"Поправка к соглашению предусматривает, что наша страна получит грант в размере 220 миллионов долларов, они пойдут на реализацию инвестиционных проектов в сфере энергетики, направленных на снижение зависимости от Российской Федерации. То есть грант будет направлен на обеспечение энергобезопасности страны, для реализации проектов, связанных с подключением энергетического сектора Молдавии к европейским системам", - заявила представляющая проект депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Валентина Маник.
Заседание бойкотировали депутаты от оппозиции - Блока коммунистов и социалистов и группа независимых парламентариев от запрещенной партии "Шор".
Согласно соглашению, правительство США выделит Молдавии дополнительный финансовый вклад. В результате грантовая помощь превысит 392 миллиона долларов. По условиям договора, правительство Молдавии обязуется придерживаться энергетической повестки дня Европейского союза. В этом контексте власти страны продолжат процесс гармонизации правовой базы Молдавии с законодательством ЕС.
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