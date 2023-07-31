США выделят Молдавии 220 миллионов долларов на энергобезопасность
Молдавия получит от США 220 миллионов долларов на обеспечение энергобезопасности
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал в понедельник за ратификацию поправки к соглашению о помощи республики от США в виде гранта на сумму в 220 миллионов долларов, который будет направлен на обеспечение энергобезопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты законодательного собрания Молдавии собрались в понедельник на последнее заседание в весенне-летней сессии, трансляция которого ведется в онлайн-режиме на сайте законодательного органа.
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"Поправка к соглашению предусматривает, что наша страна получит грант в размере 220 миллионов долларов, они пойдут на реализацию инвестиционных проектов в сфере энергетики, направленных на снижение зависимости от Российской Федерации. То есть грант будет направлен на обеспечение энергобезопасности страны, для реализации проектов, связанных с подключением энергетического сектора Молдавии к европейским системам", - заявила представляющая проект депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Валентина Маник.
Заседание бойкотировали депутаты от оппозиции - Блока коммунистов и социалистов и группа независимых парламентариев от запрещенной партии "Шор".
Согласно соглашению, правительство США выделит Молдавии дополнительный финансовый вклад. В результате грантовая помощь превысит 392 миллиона долларов. По условиям договора, правительство Молдавии обязуется придерживаться энергетической повестки дня Европейского союза. В этом контексте власти страны продолжат процесс гармонизации правовой базы Молдавии с законодательством ЕС.