https://ria.ru/20230731/elektrostantsii-1887472340.html

"Укрэнерго" в августе планирует ремонт рекордного количества энергоблоков

"Укрэнерго" в августе планирует ремонт рекордного количества энергоблоков - РИА Новости, 31.07.2023

"Укрэнерго" в августе планирует ремонт рекордного количества энергоблоков

Рекордное число блоков электростанций планируют отремонтировать на Украине в августе, первые недели месяца будут сложными для энергосистемы страны, сообщила в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T20:44

2023-07-31T20:44

2023-07-31T20:44

жкх

украина

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/73/1491617334_0:0:1598:899_1920x0_80_0_0_15e56aadaa3a7f154e7a207ecbc6df14.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рекордное число блоков электростанций планируют отремонтировать на Украине в августе, первые недели месяца будут сложными для энергосистемы страны, сообщила в понедельник национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "До начала отопительного сезона осталось 10 недель. За это время должны подготовить энергосистему к зиме по максимуму. В августе в ремонт уйдет наибольшее количество блоков электростанций, так что для энергосистемы это время будет непростым. Особенно тяжелыми будут ближайшие неделя-две", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Укрэнерго". При этом отключений потребителей в компании не прогнозируют. Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал население поддержать энергосистему не перегружая сеть. "В часы высокого потребления - с 16.00 до 23.00 мск - не пользуйтесь мощными электроприборами", - приводит слова чиновника пресс-служба. Ранее Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882435527.html

https://realty.ria.ru/20230720/mosenergo-1885331719.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, украина, укрэнерго