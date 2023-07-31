https://ria.ru/20230731/elektrostantsii-1887472340.html
"Укрэнерго" в августе планирует ремонт рекордного количества энергоблоков
"Укрэнерго" в августе планирует ремонт рекордного количества энергоблоков - РИА Новости, 31.07.2023
"Укрэнерго" в августе планирует ремонт рекордного количества энергоблоков
Рекордное число блоков электростанций планируют отремонтировать на Украине в августе, первые недели месяца будут сложными для энергосистемы страны, сообщила в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:44
2023-07-31T20:44
2023-07-31T20:44
жкх
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рекордное число блоков электростанций планируют отремонтировать на Украине в августе, первые недели месяца будут сложными для энергосистемы страны, сообщила в понедельник национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "До начала отопительного сезона осталось 10 недель. За это время должны подготовить энергосистему к зиме по максимуму. В августе в ремонт уйдет наибольшее количество блоков электростанций, так что для энергосистемы это время будет непростым. Особенно тяжелыми будут ближайшие неделя-две", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Укрэнерго". При этом отключений потребителей в компании не прогнозируют. Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал население поддержать энергосистему не перегружая сеть. "В часы высокого потребления - с 16.00 до 23.00 мск - не пользуйтесь мощными электроприборами", - приводит слова чиновника пресс-служба. Ранее Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882435527.html
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жкх, украина, укрэнерго
"Укрэнерго" в августе планирует ремонт рекордного количества энергоблоков
"Укрэнерго" в августе планирует отремонтировать Рекордное число блоков электростанций