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Рост экономики Краснодарского края за полгода составил 103 процента - РИА Новости, 31.07.2023
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Краснодарский край
 
18:09 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ekonomika-1887443313.html
Рост экономики Краснодарского края за полгода составил 103 процента
Рост экономики Краснодарского края за полгода составил 103 процента - РИА Новости, 31.07.2023
Рост экономики Краснодарского края за полгода составил 103 процента
Рост экономики Краснодарского края в первом полугодии составил 103%, что превышает динамику аналогичного периода прошлого года, рассказал журналистам губернатор РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:09
2023-07-31T18:09
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Рост экономики Краснодарского края в первом полугодии составил 103%, что превышает динамику аналогичного периода прошлого года, рассказал журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. &quot;В первом полугодии отмечаем положительную динамику валового регионального продукта. Рост экономики Краснодарского края составил 103 процента. Это больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Мы наглядно видим, что выбранная нашим регионом стратегия поддержки бизнеса путем обширной и гибкой системы мер сработала. Например, индекс промышленного производства составил 111,7 процента&quot;, – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.Как уточнили РИА новости в пресс-службе, динамика ВРП в первом полугодии 2022 составляла 99,6%. Власти также отмечают, что заметных темпов достигли строительство, рост отрасли составил 12,6%, общественное питание – 7,1%, транспортный комплекс – 6,8%, сфера розничной торговли – 5,6%. Кроме того, на рынке труда Краснодарского края отмечают низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,4%, а реальная заработная плата выросла в среднем до 8,7%, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230731/kondratev-1887302573.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев

Рост экономики Краснодарского края за полгода составил 103 процента

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦветение рапса в Краснодарском крае
Цветение рапса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Рост экономики Краснодарского края в первом полугодии составил 103%, что превышает динамику аналогичного периода прошлого года, рассказал журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«

"В первом полугодии отмечаем положительную динамику валового регионального продукта. Рост экономики Краснодарского края составил 103 процента. Это больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Мы наглядно видим, что выбранная нашим регионом стратегия поддержки бизнеса путем обширной и гибкой системы мер сработала. Например, индекс промышленного производства составил 111,7 процента", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.

Как уточнили РИА новости в пресс-службе, динамика ВРП в первом полугодии 2022 составляла 99,6%. Власти также отмечают, что заметных темпов достигли строительство, рост отрасли составил 12,6%, общественное питание – 7,1%, транспортный комплекс – 6,8%, сфера розничной торговли – 5,6%.
Кроме того, на рынке труда Краснодарского края отмечают низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,4%, а реальная заработная плата выросла в среднем до 8,7%, добавляют в пресс-службе.
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