https://ria.ru/20230731/ekonomika-1887443313.html

Рост экономики Краснодарского края за полгода составил 103 процента

Рост экономики Краснодарского края за полгода составил 103 процента - РИА Новости, 31.07.2023

Рост экономики Краснодарского края за полгода составил 103 процента

Рост экономики Краснодарского края в первом полугодии составил 103%, что превышает динамику аналогичного периода прошлого года, рассказал журналистам губернатор РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:09

2023-07-31T18:09

2023-07-31T18:09

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785280687_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d638e524c81fedc4cb3f4b42933fae7a.jpg

КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Рост экономики Краснодарского края в первом полугодии составил 103%, что превышает динамику аналогичного периода прошлого года, рассказал журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "В первом полугодии отмечаем положительную динамику валового регионального продукта. Рост экономики Краснодарского края составил 103 процента. Это больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Мы наглядно видим, что выбранная нашим регионом стратегия поддержки бизнеса путем обширной и гибкой системы мер сработала. Например, индекс промышленного производства составил 111,7 процента", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.Как уточнили РИА новости в пресс-службе, динамика ВРП в первом полугодии 2022 составляла 99,6%. Власти также отмечают, что заметных темпов достигли строительство, рост отрасли составил 12,6%, общественное питание – 7,1%, транспортный комплекс – 6,8%, сфера розничной торговли – 5,6%. Кроме того, на рынке труда Краснодарского края отмечают низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,4%, а реальная заработная плата выросла в среднем до 8,7%, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230731/kondratev-1887302573.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев