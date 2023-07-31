https://ria.ru/20230731/dozhdi-1887425576.html
Число эвакуированных в Пекине из-за дождей превысило 52 тысячи человек
Число эвакуированных в Пекине из-за дождей превысило 52 тысячи человек - РИА Новости, 31.07.2023
Число эвакуированных в Пекине из-за дождей превысило 52 тысячи человек
Число эвакуированных в Пекине из-за проливных дождей превысило 52 тысячи человек, передает в понедельник издание "Бэйцзин Ваньбао" со ссылкой на пекинское... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:26
2023-07-31T17:26
2023-07-31T17:27
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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Число эвакуированных в Пекине из-за проливных дождей превысило 52 тысячи человек, передает в понедельник издание "Бэйцзин Ваньбао" со ссылкой на пекинское управление по предотвращению наводнений. Ранее сообщалось о 31 338 эвакуированных в Пекине. "По состоянию на 20.00 (15.00 по мск - ред.) 31 июля 52 384 человека, находившихся в опасности, были эвакуированы", - говорится в сообщении. Также сообщается, что 107 горных дорог были закрыты, работа на 4069 строительных объектах приостановлена, достопримечательности города закрыты. Ранее в понедельник власти Пекина, на фоне сильных дождей, выпустили наивысшее "красное" предупреждение о геологических катастрофах и метеорологических рисках. По сообщению городских метеорологических служб, наивысшее предупреждение связано с тем, что в некоторых районах города существует повышенный риск оползней, селей, обвалов грунта. Кроме того, пекинская метеорологическая станция также объявляла о "красном" наивысшем уровне предупреждения из-за сильных дождей в различных районах Пекина. По данным станции, дожди продолжат идти по крайней мере до 8 утра вторника. Также сообщалось, что с 8 вечера (15.00 по мск) 29 июля до 14.00 (9.00 по мск) 31 августа в среднем по Пекину выпало 182 миллиметра осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Фаншань на юго-западе Пекина и Мэньтоугоу на западе китайской столицы, где в среднем за указанное время выпало 347,8 и 322,5 миллиметра осадков соответственно. При этом в районе Мэньтоугоу обнаружили двух погибших. По состоянию на 14.00 31 июля, сильные ливни повлияли на работу общественного транспорта на 428 маршрутах, из них на 346 маршрутах было приостановлено движение. Движение всего общественного транспорта прекратили в районе Хуайжоу на севере Пекина. Также движение прекратили на всей линии метро Яньфан. Сообщалось, что пекинский международный аэропорт Шоуду отменил 40 рейсов из-за ливней с грозами, множество рейсов были задержаны.
https://ria.ru/20230705/kitay-1882294309.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, китай
Число эвакуированных в Пекине из-за дождей превысило 52 тысячи человек
"Бэйцзин Ваньбао": в Пекине из-за проливных дождей эвакуировали более 52 тысяч человек
ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Число эвакуированных в Пекине из-за проливных дождей превысило 52 тысячи человек, передает в понедельник издание "Бэйцзин Ваньбао" со ссылкой на пекинское управление по предотвращению наводнений.
Ранее сообщалось о 31 338 эвакуированных в Пекине
.
«
"По состоянию на 20.00 (15.00 по мск - ред.) 31 июля 52 384 человека, находившихся в опасности, были эвакуированы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 107 горных дорог были закрыты, работа на 4069 строительных объектах приостановлена, достопримечательности города закрыты.
Ранее в понедельник власти Пекина, на фоне сильных дождей, выпустили наивысшее "красное" предупреждение о геологических катастрофах и метеорологических рисках. По сообщению городских метеорологических служб, наивысшее предупреждение связано с тем, что в некоторых районах города существует повышенный риск оползней, селей, обвалов грунта. Кроме того, пекинская метеорологическая станция также объявляла о "красном" наивысшем уровне предупреждения из-за сильных дождей в различных районах Пекина. По данным станции, дожди продолжат идти по крайней мере до 8 утра вторника. Также сообщалось, что с 8 вечера (15.00 по мск) 29 июля до 14.00 (9.00 по мск) 31 августа в среднем по Пекину выпало 182 миллиметра осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Фаншань на юго-западе Пекина и Мэньтоугоу на западе китайской столицы, где в среднем за указанное время выпало 347,8 и 322,5 миллиметра осадков соответственно. При этом в районе Мэньтоугоу обнаружили двух погибших.
По состоянию на 14.00 31 июля, сильные ливни повлияли на работу общественного транспорта на 428 маршрутах, из них на 346 маршрутах было приостановлено движение. Движение всего общественного транспорта прекратили в районе Хуайжоу на севере Пекина. Также движение прекратили на всей линии метро Яньфан. Сообщалось, что пекинский международный аэропорт Шоуду отменил 40 рейсов из-за ливней с грозами, множество рейсов были задержаны.
Из-за проливных дождей в Китае погибли 15 человек