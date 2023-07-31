https://ria.ru/20230731/dozhdi-1887425576.html

Число эвакуированных в Пекине из-за дождей превысило 52 тысячи человек

Число эвакуированных в Пекине из-за дождей превысило 52 тысячи человек - РИА Новости, 31.07.2023

Число эвакуированных в Пекине из-за дождей превысило 52 тысячи человек

Число эвакуированных в Пекине из-за проливных дождей превысило 52 тысячи человек, передает в понедельник издание "Бэйцзин Ваньбао" со ссылкой на пекинское... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:26

2023-07-31T17:26

2023-07-31T17:27

в мире

пекин

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884716792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c278beb17f38cfb96cc370b0b6f736a.jpg

ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Число эвакуированных в Пекине из-за проливных дождей превысило 52 тысячи человек, передает в понедельник издание "Бэйцзин Ваньбао" со ссылкой на пекинское управление по предотвращению наводнений. Ранее сообщалось о 31 338 эвакуированных в Пекине. "По состоянию на 20.00 (15.00 по мск - ред.) 31 июля 52 384 человека, находившихся в опасности, были эвакуированы", - говорится в сообщении. Также сообщается, что 107 горных дорог были закрыты, работа на 4069 строительных объектах приостановлена, достопримечательности города закрыты. Ранее в понедельник власти Пекина, на фоне сильных дождей, выпустили наивысшее "красное" предупреждение о геологических катастрофах и метеорологических рисках. По сообщению городских метеорологических служб, наивысшее предупреждение связано с тем, что в некоторых районах города существует повышенный риск оползней, селей, обвалов грунта. Кроме того, пекинская метеорологическая станция также объявляла о "красном" наивысшем уровне предупреждения из-за сильных дождей в различных районах Пекина. По данным станции, дожди продолжат идти по крайней мере до 8 утра вторника. Также сообщалось, что с 8 вечера (15.00 по мск) 29 июля до 14.00 (9.00 по мск) 31 августа в среднем по Пекину выпало 182 миллиметра осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Фаншань на юго-западе Пекина и Мэньтоугоу на западе китайской столицы, где в среднем за указанное время выпало 347,8 и 322,5 миллиметра осадков соответственно. При этом в районе Мэньтоугоу обнаружили двух погибших. По состоянию на 14.00 31 июля, сильные ливни повлияли на работу общественного транспорта на 428 маршрутах, из них на 346 маршрутах было приостановлено движение. Движение всего общественного транспорта прекратили в районе Хуайжоу на севере Пекина. Также движение прекратили на всей линии метро Яньфан. Сообщалось, что пекинский международный аэропорт Шоуду отменил 40 рейсов из-за ливней с грозами, множество рейсов были задержаны.

https://ria.ru/20230705/kitay-1882294309.html

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пекин, китай