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При обстреле Донецка была ранена мирная жительница - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/donetsk-1887370839.html
При обстреле Донецка была ранена мирная жительница
При обстреле Донецка была ранена мирная жительница - РИА Новости, 31.07.2023
При обстреле Донецка была ранена мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:53
2023-07-31T14:53
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района получила ранение женщина 1951 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 12 обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских- войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887342616.html
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донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка была ранена мирная жительница

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города со стороны ВСУ была ранена мирная жительница

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района получила ранение женщина 1951 года рождения", - написал Кулемзин.
Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка
13:39
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 12 обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских- войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех
12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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