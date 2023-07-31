https://ria.ru/20230731/donetsk-1887370839.html

При обстреле Донецка была ранена мирная жительница

При обстреле Донецка была ранена мирная жительница - РИА Новости, 31.07.2023

При обстреле Донецка была ранена мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:53

2023-07-31T14:53

2023-07-31T14:53

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района получила ранение женщина 1951 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 12 обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских- войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230731/obstrel-1887342616.html

https://ria.ru/20230731/donetsk-1887325422.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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