https://ria.ru/20230731/donetsk-1887350168.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек - РИА Новости, 31.07.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек

Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:33

2023-07-31T13:33

2023-07-31T13:33

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Переяславской получил ранение мужчина 1992 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что при обстреле Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка в понедельник погибли 4 человека, 10 ранены. Ведомство уточнило, что в Куйбышевском районе по улице Терриконной погибла женщина и ранен мужчина 1968 года рождения. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.

https://ria.ru/20230731/donetsk-1887325422.html

https://ria.ru/20230731/donetsk-1887300094.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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