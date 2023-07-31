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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/donetsk-1887350168.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек - РИА Новости, 31.07.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек
Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:33
2023-07-31T13:33
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Переяславской получил ранение мужчина 1992 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что при обстреле Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка в понедельник погибли 4 человека, 10 ранены. Ведомство уточнило, что в Куйбышевском районе по улице Терриконной погибла женщина и ранен мужчина 1968 года рождения. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230731/donetsk-1887325422.html
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куйбышевский район
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Переяславской получил ранение мужчина 1992 года рождения", - написал Кулемзин.
Автомобиль, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех
12:13
Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что при обстреле Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка в понедельник погибли 4 человека, 10 ранены. Ведомство уточнило, что в Куйбышевском районе по улице Терриконной погибла женщина и ранен мужчина 1968 года рождения.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В центре Донецка загорелся автобус из-за обстрела со стороны ВСУ
10:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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