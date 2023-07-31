https://ria.ru/20230731/donetsk-1887350168.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек - РИА Новости, 31.07.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек
Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:33
2023-07-31T13:33
2023-07-31T13:33
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
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алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Переяславской получил ранение мужчина 1992 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что при обстреле Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка в понедельник погибли 4 человека, 10 ранены. Ведомство уточнило, что в Куйбышевском районе по улице Терриконной погибла женщина и ранен мужчина 1968 года рождения. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230731/donetsk-1887325422.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен еще один человек