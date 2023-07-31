Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 31.07.2023 (обновлено: 11:59 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/donetsk-1887315498.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.07.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин
Два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:28
2023-07-31T11:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887301798_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82393137aed5de403865c78cecb4e727.jpg
ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале."Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", — говорится в публикации.Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.Донецк находится под обстрелом с раннего утра. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, начиная с 06:15 ВСУ выпустили по городу более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.В результате обстрела загорелся автобус и две легковые машины.
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из центра Донецка, который с утра обстреляли ВСУ.
2023-07-31T11:28
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887301798_22:0:1462:1080_1920x0_80_0_0_3dbb786bc4693f3d26f619198fa027c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин

Пушилин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, шесть ранены

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.
«
"Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", — говорится в публикации.
© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Донецк находится под обстрелом с раннего утра. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, начиная с 06:15 ВСУ выпустили по городу более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.
Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.
В результате обстрела загорелся автобус и две легковые машины.
© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала