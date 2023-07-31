https://ria.ru/20230731/donetsk-1887315498.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.07.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин

Два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:28

2023-07-31T11:28

2023-07-31T11:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887301798_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82393137aed5de403865c78cecb4e727.jpg

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале."Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", — говорится в публикации.Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.Донецк находится под обстрелом с раннего утра. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, начиная с 06:15 ВСУ выпустили по городу более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.В результате обстрела загорелся автобус и две легковые машины.

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из центра Донецка, который с утра обстреляли ВСУ. 2023-07-31T11:28 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк