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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.07.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин
Два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:28
2023-07-31T11:28
2023-07-31T11:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале."Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", — говорится в публикации.Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.Донецк находится под обстрелом с раннего утра. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, начиная с 06:15 ВСУ выпустили по городу более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.В результате обстрела загорелся автобус и две легковые машины.
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из центра Донецка, который с утра обстреляли ВСУ.
2023-07-31T11:28
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин
Пушилин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, шесть ранены