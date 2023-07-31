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Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке - РИА Новости, 08.08.2023
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Музейные маршруты России
 
12:33 31.07.2023 (обновлено: 11:34 08.08.2023)
https://ria.ru/20230731/detskiyforum-1888799898.html
Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке
Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке - РИА Новости, 08.08.2023
Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке
Второй Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке с 10 по 12 августа, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 08.08.2023
2023-07-31T12:33
2023-08-08T11:34
музейные маршруты россии
третьяковская галерея
ольга любимова
москва
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Второй Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке с 10 по 12 августа, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Во второй раз Москва станет местом притяжения более чем 2 тысяч талантливых ребят из России и стран ближнего зарубежья. С 10 по 12 августа в Новой Третьяковке пройдет II Международный детский культурный форум", - написала министр в своем телеграм-канале.По словам Любимовой, в течение трех дней ребят ждут первый хакатон "Наследники традиций. Мост в будущее", концерты, мастер-классы, арт-школы, лекции и встречи с деятелями культуры. Все события с полей будут освещать представители "Лиги юных журналистов".Кроме того, на специальной сессии с участием Любимовой "Культурная инициатива" будут подведены итоги конкурса детских проектов и станет известно, кто получит финансовую господдержку на реализацию своей идеи в этом году.Также участники форума посетят учреждения культуры города, такие как Музей музыки, Пушкинский музей, Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского и многие другие, отметила министр.
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третьяковская галерея, ольга любимова, москва, россия
Музейные маршруты России, Третьяковская галерея, Ольга Любимова, Москва, Россия

Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка у картины Юрия Пименова "Новая Москва" (1937 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Девушка у картины Юрия Пименова Новая Москва (1937 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Второй Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке с 10 по 12 августа, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Во второй раз Москва станет местом притяжения более чем 2 тысяч талантливых ребят из России и стран ближнего зарубежья. С 10 по 12 августа в Новой Третьяковке пройдет II Международный детский культурный форум", - написала министр в своем телеграм-канале.
По словам Любимовой, в течение трех дней ребят ждут первый хакатон "Наследники традиций. Мост в будущее", концерты, мастер-классы, арт-школы, лекции и встречи с деятелями культуры. Все события с полей будут освещать представители "Лиги юных журналистов".
Кроме того, на специальной сессии с участием Любимовой "Культурная инициатива" будут подведены итоги конкурса детских проектов и станет известно, кто получит финансовую господдержку на реализацию своей идеи в этом году.
Также участники форума посетят учреждения культуры города, такие как Музей музыки, Пушкинский музей, Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского и многие другие, отметила министр.
 
Музейные маршруты РоссииТретьяковская галереяОльга ЛюбимоваМоскваРоссия
 
 
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