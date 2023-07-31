https://ria.ru/20230731/detskiyforum-1888799898.html

Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке

Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке - РИА Новости, 08.08.2023

Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке

Второй Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке с 10 по 12 августа, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 08.08.2023

2023-07-31T12:33

2023-07-31T12:33

2023-08-08T11:34

музейные маршруты россии

третьяковская галерея

ольга любимова

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749092284_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_5329c36700edf392c4e0274c5f2c5f01.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Второй Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке с 10 по 12 августа, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Во второй раз Москва станет местом притяжения более чем 2 тысяч талантливых ребят из России и стран ближнего зарубежья. С 10 по 12 августа в Новой Третьяковке пройдет II Международный детский культурный форум", - написала министр в своем телеграм-канале.По словам Любимовой, в течение трех дней ребят ждут первый хакатон "Наследники традиций. Мост в будущее", концерты, мастер-классы, арт-школы, лекции и встречи с деятелями культуры. Все события с полей будут освещать представители "Лиги юных журналистов".Кроме того, на специальной сессии с участием Любимовой "Культурная инициатива" будут подведены итоги конкурса детских проектов и станет известно, кто получит финансовую господдержку на реализацию своей идеи в этом году.Также участники форума посетят учреждения культуры города, такие как Музей музыки, Пушкинский музей, Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского и многие другие, отметила министр.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

третьяковская галерея, ольга любимова, москва, россия