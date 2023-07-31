https://ria.ru/20230731/detsad-1887392421.html

В Новосибирске СК предъявил обвинение директору детсада, где били детей

В Новосибирске СК предъявил обвинение директору детсада, где били детей - РИА Новости, 31.07.2023

В Новосибирске СК предъявил обвинение директору детсада, где били детей

Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в ненадлежащем оказании услуг директору частного детского сада, где воспитатели били детей, сообщило СУСК РФ... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:15

2023-07-31T16:15

2023-07-31T16:15

происшествия

новосибирск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в ненадлежащем оказании услуг директору частного детского сада, где воспитатели били детей, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области. Ранее в соцсетях и СМИ распространилась видеозапись, на которой видно, как воспитатели одного из частных детских садов Новосибирска пинают и бьют детей. Было возбуждено уголовное дело. "В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение директору частного детского сада. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход проведения проверки ранее был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. "В настоящее время следственными органами деятельность детского сада приостановлена. В ходе предварительного следствия предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям всех лиц на предмет надлежащего оказания услуг", - сообщили в следственном управлении.

https://ria.ru/20230731/intsident-1887390879.html

https://ria.ru/20230731/proverka-1887324443.html

новосибирск

россия

новосибирская область

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происшествия, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, новосибирская область