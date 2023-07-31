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В Новосибирске СК предъявил обвинение директору детсада, где били детей - РИА Новости, 31.07.2023
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16:15 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/detsad-1887392421.html
В Новосибирске СК предъявил обвинение директору детсада, где били детей
В Новосибирске СК предъявил обвинение директору детсада, где били детей - РИА Новости, 31.07.2023
В Новосибирске СК предъявил обвинение директору детсада, где били детей
Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в ненадлежащем оказании услуг директору частного детского сада, где воспитатели били детей, сообщило СУСК РФ... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:15
2023-07-31T16:15
происшествия
новосибирск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в ненадлежащем оказании услуг директору частного детского сада, где воспитатели били детей, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области. Ранее в соцсетях и СМИ распространилась видеозапись, на которой видно, как воспитатели одного из частных детских садов Новосибирска пинают и бьют детей. Было возбуждено уголовное дело. "В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение директору частного детского сада. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход проведения проверки ранее был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. "В настоящее время следственными органами деятельность детского сада приостановлена. В ходе предварительного следствия предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям всех лиц на предмет надлежащего оказания услуг", - сообщили в следственном управлении.
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происшествия, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Новосибирская область
В Новосибирске СК предъявил обвинение директору детсада, где били детей

В Новосибирске СК предъявил обвинение директору частного детсада, где били детей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в ненадлежащем оказании услуг директору частного детского сада, где воспитатели били детей, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области.
Ранее в соцсетях и СМИ распространилась видеозапись, на которой видно, как воспитатели одного из частных детских садов Новосибирска пинают и бьют детей. Было возбуждено уголовное дело.
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«
"В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение директору частного детского сада. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход проведения проверки ранее был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
«
"В настоящее время следственными органами деятельность детского сада приостановлена. В ходе предварительного следствия предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям всех лиц на предмет надлежащего оказания услуг", - сообщили в следственном управлении.
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ПроисшествияНовосибирскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияНовосибирская область
 
 
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