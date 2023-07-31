https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой - РИА Новости, 31.07.2023
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой
Житель Челябинска, подозреваемый в похищении девушки в 2009 году и убийстве женщины в 2011 году, был ранее судим за разбой, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:50
2023-07-31T18:50
2023-07-31T18:50
происшествия
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россия
рсфср
дело о похищении девушки в челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Житель Челябинска, подозреваемый в похищении девушки в 2009 году и убийстве женщины в 2011 году, был ранее судим за разбой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Как сообщало СУСК, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть дом. "Подозреваемый, 1972 года рождения, не работает, ранее был судим по части 2 статьи 146 УК РСФСР в 1989 году (разбой)", - сказал он. Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Также установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома. Мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. По данным прокуратуры региона, девушка познакомилась с мужчиной в 2009 году в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске, с ним она выпила спиртное и проследовала к нему домой в частный дом.
https://ria.ru/20230731/pokhititel-1887450020.html
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происшествия, челябинск, россия, рсфср, дело о похищении девушки в челябинской области
Происшествия, Челябинск, Россия, РСФСР, Дело о похищении девушки в Челябинской области
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой
Источник: подозреваемый в похищении и убийстве в Челябинске ранее был судим за разбой