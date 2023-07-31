https://ria.ru/20230731/burkina-faso-1887302436.html

Глава Буркина-Фасо назвал военное сотрудничество с Россией приоритетом

Глава Буркина-Фасо назвал военное сотрудничество с Россией приоритетом - РИА Новости, 31.07.2023

Глава Буркина-Фасо назвал военное сотрудничество с Россией приоритетом

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре в интервью РИА Новости назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией и высоко оценил его уровень. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:38

2023-07-31T10:38

2023-07-31T10:38

в мире

россия

буркина-фасо

уагадугу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре в интервью РИА Новости назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией и высоко оценил его уровень. Как отметил буркинийский лидер, приоритетный характер военных связей с РФ вытекает из ситуации в Буркина-Фасо, власти которой борются с терроризмом. "Все идет очень хорошо, потому что Россия - это страна, которая ни в чем не отказывает: что бы мы ни хотели купить, Россия согласна нам это продать… Нет никаких ограничений, нам не отказывают в лицензиях, и это оружие по хорошей цене. С другими странами это не так", - заявил Траоре. По его словам, РФ также готова бесплатно поставлять оружие, чтобы поддержать Уагадугу в войне. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230729/podderzhka-1887066013.html

https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html

россия

буркина-фасо

уагадугу

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, буркина-фасо, уагадугу