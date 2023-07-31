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Глава Буркина-Фасо назвал военное сотрудничество с Россией приоритетом - РИА Новости, 31.07.2023
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10:38 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/burkina-faso-1887302436.html
Глава Буркина-Фасо назвал военное сотрудничество с Россией приоритетом
Глава Буркина-Фасо назвал военное сотрудничество с Россией приоритетом - РИА Новости, 31.07.2023
Глава Буркина-Фасо назвал военное сотрудничество с Россией приоритетом
Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре в интервью РИА Новости назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией и высоко оценил его уровень. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:38
2023-07-31T10:38
в мире
россия
буркина-фасо
уагадугу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре в интервью РИА Новости назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией и высоко оценил его уровень. Как отметил буркинийский лидер, приоритетный характер военных связей с РФ вытекает из ситуации в Буркина-Фасо, власти которой борются с терроризмом. "Все идет очень хорошо, потому что Россия - это страна, которая ни в чем не отказывает: что бы мы ни хотели купить, Россия согласна нам это продать… Нет никаких ограничений, нам не отказывают в лицензиях, и это оружие по хорошей цене. С другими странами это не так", - заявил Траоре. По его словам, РФ также готова бесплатно поставлять оружие, чтобы поддержать Уагадугу в войне. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230729/podderzhka-1887066013.html
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буркина-фасо
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в мире, россия, буркина-фасо, уагадугу
В мире, Россия, Буркина-Фасо, Уагадугу
Глава Буркина-Фасо назвал военное сотрудничество с Россией приоритетом

Глава Буркина-Фасо Траоре высоко оценил уровень военного сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре
Президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре в интервью РИА Новости назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией и высоко оценил его уровень.
Как отметил буркинийский лидер, приоритетный характер военных связей с РФ вытекает из ситуации в Буркина-Фасо, власти которой борются с терроризмом.
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Буркина-Фасо поддерживают проведение СВО
29 июля, 14:38
"Все идет очень хорошо, потому что Россия - это страна, которая ни в чем не отказывает: что бы мы ни хотели купить, Россия согласна нам это продать… Нет никаких ограничений, нам не отказывают в лицензиях, и это оружие по хорошей цене. С другими странами это не так", - заявил Траоре. По его словам, РФ также готова бесплатно поставлять оружие, чтобы поддержать Уагадугу в войне.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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