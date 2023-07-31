Глава Буркина-Фасо назвал военное сотрудничество с Россией приоритетом
Глава Буркина-Фасо Траоре высоко оценил уровень военного сотрудничества с Россией
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре
Президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре в интервью РИА Новости назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией и высоко оценил его уровень.
Как отметил буркинийский лидер, приоритетный характер военных связей с РФ вытекает из ситуации в Буркина-Фасо, власти которой борются с терроризмом.
"Все идет очень хорошо, потому что Россия - это страна, которая ни в чем не отказывает: что бы мы ни хотели купить, Россия согласна нам это продать… Нет никаких ограничений, нам не отказывают в лицензиях, и это оружие по хорошей цене. С другими странами это не так", - заявил Траоре. По его словам, РФ также готова бесплатно поставлять оружие, чтобы поддержать Уагадугу в войне.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.