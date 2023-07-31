https://ria.ru/20230731/britaniya-1887267003.html

Глава МИД Британии заявил о необходимости активнее работать с Африкой

Глава МИД Британии заявил о необходимости активнее работать с Африкой - РИА Новости, 31.07.2023

Глава МИД Британии заявил о необходимости активнее работать с Африкой

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания должна активнее сотрудничать со странами Африки, его заявление прозвучало... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T01:34

2023-07-31T01:34

2023-07-31T01:34

африка

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великобритания

джеймс клеверли

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания должна активнее сотрудничать со странами Африки, его заявление прозвучало сразу после окончания саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. В интервью изданию Financial Times Клеверли сказал, что "Великобритания должна активизировать свое взаимодействие с африканскими странами по действительно устойчивым мерам безопасности". По словам министра, он серьезно рассмотрит любые просьбы африканских лидеров "работать над наращиванием потенциала и обучением в британских вооруженных силах". Кроме того, он добавил, что британские войска могут "экспортировать" на африканский континент профессионализм британских военных. Клеверли отметил, что некоторым африканским государствам были сделаны "поверхностно привлекательные предложения" со стороны России и Китая, при этом он думает, что ситуация в вопросе сотрудничества африканских стран с РФ и КНР меняется. Издание отмечает, что акцент Клеверли на оказании помощи в обеспечении безопасности в Африке, вероятно, вызовет удивление у британских неправительственных организаций после того, как правительство урезало бюджет международной помощи. Сообщается, что на этой неделе в ходе четырехдневной поездки Клеверли посетит Гану, Нигерию и Замбию. По словам министра, поездка должна активизировать усилия по построению "взаимовыгодных коммерческих отношений" со странами Африки. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Президент России Владимир Путин заявил, что саммит прошёл на хорошем уровне и с хорошими результатами.

https://ria.ru/20230728/neokolonializm-1886959213.html

https://ria.ru/20230730/putin-1887213439.html

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африка, россия, великобритания, джеймс клеверли, владимир путин, в мире