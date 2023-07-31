https://ria.ru/20230731/braziliya-1887455014.html

Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии

Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии - РИА Новости, 31.07.2023

Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии

Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и готов приехать к нему. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:41

2023-07-31T18:41

2023-07-31T18:41

специальная военная операция на украине

в мире

бразилия

украина

владимир зеленский

луис инасиу лула да силва

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и готов приехать к нему. "Я очень хотел бы с ним встретиться… Если мы не встречаемся с президентом это говорит, что что-то не в порядке с нашими народами. И я не понимаю, почему мы не встречаемся, это не правильно... Война, он не мог сюда приехать, я его приглашал. Я отбрасываю все обстоятельства, как было, так было. Говорю, сегодня я заинтересован говорить с президентом. Он не может из-за вопросов безопасности приехать к нам, я приеду к нему", - сказал Зеленский в интервью газете O Globo. В середине июля в Брюсселе состоялся саммит ЕС и стран Латинской Америки, прошел он без участия Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе саммита итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885068163.html

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884613198.html

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Кирилл Волков

в мире, бразилия, украина, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, ситуация в днр и лнр