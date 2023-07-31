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Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/braziliya-1887455014.html
Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии
Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии - РИА Новости, 31.07.2023
Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии
Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и готов приехать к нему. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:41
2023-07-31T18:41
специальная военная операция на украине
в мире
бразилия
украина
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и готов приехать к нему. "Я очень хотел бы с ним встретиться… Если мы не встречаемся с президентом это говорит, что что-то не в порядке с нашими народами. И я не понимаю, почему мы не встречаемся, это не правильно... Война, он не мог сюда приехать, я его приглашал. Я отбрасываю все обстоятельства, как было, так было. Говорю, сегодня я заинтересован говорить с президентом. Он не может из-за вопросов безопасности приехать к нам, я приеду к нему", - сказал Зеленский в интервью газете O Globo. В середине июля в Брюсселе состоялся саммит ЕС и стран Латинской Америки, прошел он без участия Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе саммита итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885068163.html
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884613198.html
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в мире, бразилия, украина, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бразилия, Украина, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии

Зеленский заявил, что готов приехать в Бразилию для переговоров с президентом Лулой

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и готов приехать к нему.
"Я очень хотел бы с ним встретиться… Если мы не встречаемся с президентом это говорит, что что-то не в порядке с нашими народами. И я не понимаю, почему мы не встречаемся, это не правильно... Война, он не мог сюда приехать, я его приглашал. Я отбрасываю все обстоятельства, как было, так было. Говорю, сегодня я заинтересован говорить с президентом. Он не может из-за вопросов безопасности приехать к нам, я приеду к нему", - сказал Зеленский в интервью газете O Globo.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от украинского конфликта
19 июля, 14:42
В середине июля в Брюсселе состоялся саммит ЕС и стран Латинской Америки, прошел он без участия Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе саммита итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБразилияУкраинаВладимир ЗеленскийЛуис Инасиу Лула да СилваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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