https://ria.ru/20230731/blagoustroystvo-1887423435.html

Шестьдесят парков и других общественных зон благоустроят в Подмосковье

Шестьдесят парков и других общественных зон благоустроят в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2023

Шестьдесят парков и других общественных зон благоустроят в Подмосковье

Шестьдесят общественных пространств, парков и лесопарков благоустроят в Подмосковье до конца года, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:28

2023-07-31T17:28

2023-07-31T17:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Шестьдесят общественных пространств, парков и лесопарков благоустроят в Подмосковье до конца года, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "В этом году в Подмосковье благоустроят 60 общественных пространств, в том числе 20 парков и лесопарков. Из них 13 уже ввели. Этой теме было уделено особое внимание на традиционном совещании, которое губернатор Московской области Андрей Воробьев провёл с руководящим составом регионального правительства и главами округов", - рассказали в ведомстве. По данным пресс-службы, в регионе сейчас 188 парков, а к концу года их станет уже 193. Количество посещений также растет, и в прошлом году этот показатель составлял – 57 миллионов, за первые семь месяцев текущего года – 43 миллиона, а к концу 2023 года прогнозируется уже 66 миллионов. "В текущем году самыми популярными парками в городах с населением более 200 тысяч человек являются: "Пехорка" (Балашиха), Центральный (Мытищи), "Ёлочки" (Домодедово), "Эко-берег" (Химки), Парк Малевича (Одинцово)". В населённых пунктах, в которых живут 100-200 тысяч человек, в Топ-5 самых посещаемых входят парки: "Сестрорецкий" (Клин), "Фабричный" (Истра), "Кривякино" (Воскресенск), "Молодежный" (Реутов), городской парк (Солнечногорск), - добавили в пресс-службе.

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московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев