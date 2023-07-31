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Возле вокзала Окружная выполнили большую часть работ по благоустройству - РИА Новости, 31.07.2023
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09:33 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/blagoustroystvo-1887293130.html
Возле вокзала Окружная выполнили большую часть работ по благоустройству
Возле вокзала Окружная выполнили большую часть работ по благоустройству - РИА Новости, 31.07.2023
Возле вокзала Окружная выполнили большую часть работ по благоустройству
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 70% работ по благоустройству возле московского городского вокзала Окружная, расположенного на границе... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:33
2023-07-31T09:33
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 70% работ по благоустройству возле московского городского вокзала Окружная, расположенного на границе Северного и Северо-Восточного административных округов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с увеличением пассажиропотока появилась необходимость сделать комфортные пешеходные маршруты от жилых домов к новому московскому городскому вокзалу Окружная, который объединяет одноименные станции метро, МЦК и МЦД-1. В зону благоустройства вошли Локомотивный и Нововладыкинский проезды. Основные работы уже выполнены на 70% и будут завершены осенью этого года", - заявил он. Бирюков подчеркнул, что в Локомотивном проезде расширили существующие тротуары и обустроили новые, общая площадь пешеходного пространства теперь составляет около 10,8 тысячи квадратных метров. "Заменили асфальт на проезжей части площадью почти 9,5 тысячи квадратных метров, для автомобилистов организовали парковки. Модернизировали систему освещения - разместили более 70 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, что позволит "зебрам" и пешеходам на них быть заметнее в темное время суток. Установили три современных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами", - подчеркнул заммэра. Он отметил, что в рамках проекта обустроили большую видовую зону вдоль Локомотивного проезда. Там появилось комфортное общественное пространство с уютными местами для отдыха, удобными лавочками и качелями. Бирюков добавил, что озеленение - обязательная составляющая благоустройства. В Локомотивном проезде высадили более 80 деревьев и 4,4 тысячи кустарников, привели в порядок существующий газон и разбили новый, общая площадь "зеленого ковра" превысила 23,3 тысячи квадратных метров.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК)
Возле вокзала Окружная выполнили большую часть работ по благоустройству

Возле московского вокзала Окружная выполнили 70 процентов работ по благоустройству

© РИА Новости / Валерий МельниковРаботы по благоустройству дорожек
Работы по благоустройству дорожек - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Работы по благоустройству дорожек. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 70% работ по благоустройству возле московского городского вокзала Окружная, расположенного на границе Северного и Северо-Восточного административных округов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с увеличением пассажиропотока появилась необходимость сделать комфортные пешеходные маршруты от жилых домов к новому московскому городскому вокзалу Окружная, который объединяет одноименные станции метро, МЦК и МЦД-1. В зону благоустройства вошли Локомотивный и Нововладыкинский проезды. Основные работы уже выполнены на 70% и будут завершены осенью этого года", - заявил он.
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Бирюков подчеркнул, что в Локомотивном проезде расширили существующие тротуары и обустроили новые, общая площадь пешеходного пространства теперь составляет около 10,8 тысячи квадратных метров.
«
"Заменили асфальт на проезжей части площадью почти 9,5 тысячи квадратных метров, для автомобилистов организовали парковки. Модернизировали систему освещения - разместили более 70 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, что позволит "зебрам" и пешеходам на них быть заметнее в темное время суток. Установили три современных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами", - подчеркнул заммэра.
Он отметил, что в рамках проекта обустроили большую видовую зону вдоль Локомотивного проезда. Там появилось комфортное общественное пространство с уютными местами для отдыха, удобными лавочками и качелями.
Бирюков добавил, что озеленение - обязательная составляющая благоустройства. В Локомотивном проезде высадили более 80 деревьев и 4,4 тысячи кустарников, привели в порядок существующий газон и разбили новый, общая площадь "зеленого ковра" превысила 23,3 тысячи квадратных метров.
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