https://ria.ru/20230731/bilayn-1886817062.html

Билайн создал систему, сокращающую отработку сбоев на сети в 3 раза

Билайн создал систему, сокращающую отработку сбоев на сети в 3 раза - РИА Новости, 31.07.2023

Билайн создал систему, сокращающую отработку сбоев на сети в 3 раза

Специалисты технического блока билайна разработали систему управления операциями "Журнал событий", которая собирает информацию о состоянии сети в режиме... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:00

2023-07-31T10:00

2023-07-31T10:00

россия

билайн

мобильная связь

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Специалисты технического блока билайна разработали систему управления операциями "Журнал событий", которая собирает информацию о состоянии сети в режиме реального времени, распределяет инциденты по степени влияния на клиентский сервис и взаимодействует с полевыми инженерами для оперативного устранения аварий на местах, сообщает пресс-служба мобильного оператора."Журнал событий" может находить первопричины аварий, автоматически объединять инциденты по времени и локации, а также формировать задачи для полевых инженеров. Интерфейс системы выполнен в виде десктопного приложения, которое позволяет создать гибкий фильтр по событиям, интересующим пользователя, управлять инцидентами на сети, показывать информацию по аварийности в конкретной локации, видеть статистику в исторической перспективе и так далее, говорится в сообщении.Помимо десктопной версии, специально для полевых инженеров разработано мобильное приложение. В нем специалист может оценить состояние сети по своему региону вплоть до конкретной базовой станции (БС), посмотреть на карте местоположение возможного аварийного участка и все открытые по нему задачи. Приложение также умеет взаимодействовать с элементами сети для проверки доступности оборудования, состояния БС и их блокировки или разблокировки. Все это ускоряет принятие решений по устранению аварий более, чем в три раза и значительно снижает время простоя сервиса, пояснили в пресс-службе.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, мобильная связь