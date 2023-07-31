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Билайн создал систему, сокращающую отработку сбоев на сети в 3 раза - РИА Новости, 31.07.2023
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10:00 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/bilayn-1886817062.html
Билайн создал систему, сокращающую отработку сбоев на сети в 3 раза
Билайн создал систему, сокращающую отработку сбоев на сети в 3 раза - РИА Новости, 31.07.2023
Билайн создал систему, сокращающую отработку сбоев на сети в 3 раза
Специалисты технического блока билайна разработали систему управления операциями "Журнал событий", которая собирает информацию о состоянии сети в режиме... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:00
2023-07-31T10:00
россия
билайн
мобильная связь
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Специалисты технического блока билайна разработали систему управления операциями "Журнал событий", которая собирает информацию о состоянии сети в режиме реального времени, распределяет инциденты по степени влияния на клиентский сервис и взаимодействует с полевыми инженерами для оперативного устранения аварий на местах, сообщает пресс-служба мобильного оператора."Журнал событий" может находить первопричины аварий, автоматически объединять инциденты по времени и локации, а также формировать задачи для полевых инженеров. Интерфейс системы выполнен в виде десктопного приложения, которое позволяет создать гибкий фильтр по событиям, интересующим пользователя, управлять инцидентами на сети, показывать информацию по аварийности в конкретной локации, видеть статистику в исторической перспективе и так далее, говорится в сообщении.Помимо десктопной версии, специально для полевых инженеров разработано мобильное приложение. В нем специалист может оценить состояние сети по своему региону вплоть до конкретной базовой станции (БС), посмотреть на карте местоположение возможного аварийного участка и все открытые по нему задачи. Приложение также умеет взаимодействовать с элементами сети для проверки доступности оборудования, состояния БС и их блокировки или разблокировки. Все это ускоряет принятие решений по устранению аварий более, чем в три раза и значительно снижает время простоя сервиса, пояснили в пресс-службе.
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россия, билайн, мобильная связь
Россия, Билайн, мобильная связь

Билайн создал систему, сокращающую отработку сбоев на сети в 3 раза

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сетевое оборудование в серверной
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Специалисты технического блока билайна разработали систему управления операциями "Журнал событий", которая собирает информацию о состоянии сети в режиме реального времени, распределяет инциденты по степени влияния на клиентский сервис и взаимодействует с полевыми инженерами для оперативного устранения аварий на местах, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
"Журнал событий" может находить первопричины аварий, автоматически объединять инциденты по времени и локации, а также формировать задачи для полевых инженеров. Интерфейс системы выполнен в виде десктопного приложения, которое позволяет создать гибкий фильтр по событиям, интересующим пользователя, управлять инцидентами на сети, показывать информацию по аварийности в конкретной локации, видеть статистику в исторической перспективе и так далее, говорится в сообщении.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мобильный телефон
Помимо десктопной версии, специально для полевых инженеров разработано мобильное приложение. В нем специалист может оценить состояние сети по своему региону вплоть до конкретной базовой станции (БС), посмотреть на карте местоположение возможного аварийного участка и все открытые по нему задачи. Приложение также умеет взаимодействовать с элементами сети для проверки доступности оборудования, состояния БС и их блокировки или разблокировки. Все это ускоряет принятие решений по устранению аварий более, чем в три раза и значительно снижает время простоя сервиса, пояснили в пресс-службе.
 
РоссияБилайнмобильная связь
 
 
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