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В Харьковской области уничтожили сборочный цех беспилотников для ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 31.07.2023 (обновлено: 15:28 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887376091.html
В Харьковской области уничтожили сборочный цех беспилотников для ВСУ
В Харьковской области уничтожили сборочный цех беспилотников для ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
В Харьковской области уничтожили сборочный цех беспилотников для ВСУ
Российские ракетные войска и авиация уничтожили цех по сборке беспилотников для украинских войск в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:19
2023-07-31T15:28
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские ракетные войска и авиация уничтожили цех по сборке беспилотников для украинских войск в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 107-ми артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах."Кроме того, в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. В районе населенного пункта Веселое Запорожской области поражен штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Также, в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230730/drony-1887219182.html
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В Харьковской области уничтожили сборочный цех беспилотников для ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили сборочный цех беспилотников для ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские ракетные войска и авиация уничтожили цех по сборке беспилотников для украинских войск в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 107-ми артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.
"Кроме того, в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. В районе населенного пункта Веселое Запорожской области поражен штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Также, в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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