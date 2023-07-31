В Харьковской области уничтожили сборочный цех беспилотников для ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили сборочный цех беспилотников для ВСУ в Харьковской области
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские ракетные войска и авиация уничтожили цех по сборке беспилотников для украинских войск в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 107-ми артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.
"Кроме того, в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. В районе населенного пункта Веселое Запорожской области поражен штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Также, в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.