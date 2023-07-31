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Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/artemovsk-1887307276.html
Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска
Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска - РИА Новости, 31.07.2023
Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска
На флангах Артемовска, в том числе в районе населенного пункта Клещеевка, идет ожесточенное противостояние, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:51
2023-07-31T10:51
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
клещеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На флангах Артемовска, в том числе в районе населенного пункта Клещеевка, идет ожесточенное противостояние, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. "Горячим остается артемовское направление: и на флангах, и в самом городе Артемовске, который сейчас подвергается практически ежедневным обстрелам, хаотичным. На флангах идет противостояние достаточно ожесточенное и в районе Клещеевки - там противник периодически пытается, на какие-то моменты даже занимает позиции, но наши подразделения выбивают и отодвигают противника", - сказал Пушилин. По его словам, приступить к обследованию территории города и, тем более, к восстановительным работам до сих пор нет возможности, потому что город находится под регулярным обстрелом ВСУ. Артемовск – крупный город в ДНР к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886857948.html
артемовск
клещеевка
донецкая народная республика
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безопасность, артемовск, клещеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска

Пушилин: на Артемовском направлении, в том числе у Клещеевки, продолжается противостояние

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На флангах Артемовска, в том числе в районе населенного пункта Клещеевка, идет ожесточенное противостояние, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Горячим остается артемовское направление: и на флангах, и в самом городе Артемовске, который сейчас подвергается практически ежедневным обстрелам, хаотичным. На флангах идет противостояние достаточно ожесточенное и в районе Клещеевки - там противник периодически пытается, на какие-то моменты даже занимает позиции, но наши подразделения выбивают и отодвигают противника", - сказал Пушилин. По его словам, приступить к обследованию территории города и, тем более, к восстановительным работам до сих пор нет возможности, потому что город находится под регулярным обстрелом ВСУ.
Артемовск – крупный город в ДНР к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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