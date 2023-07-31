https://ria.ru/20230731/artemovsk-1887307276.html

Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска

Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска - РИА Новости, 31.07.2023

Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска

На флангах Артемовска, в том числе в районе населенного пункта Клещеевка, идет ожесточенное противостояние, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:51

2023-07-31T10:51

2023-07-31T10:51

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

клещеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На флангах Артемовска, в том числе в районе населенного пункта Клещеевка, идет ожесточенное противостояние, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. "Горячим остается артемовское направление: и на флангах, и в самом городе Артемовске, который сейчас подвергается практически ежедневным обстрелам, хаотичным. На флангах идет противостояние достаточно ожесточенное и в районе Клещеевки - там противник периодически пытается, на какие-то моменты даже занимает позиции, но наши подразделения выбивают и отодвигают противника", - сказал Пушилин. По его словам, приступить к обследованию территории города и, тем более, к восстановительным работам до сих пор нет возможности, потому что город находится под регулярным обстрелом ВСУ. Артемовск – крупный город в ДНР к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886857948.html

артемовск

клещеевка

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, артемовск, клещеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр