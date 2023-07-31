https://ria.ru/20230731/artemovsk-1887307276.html
Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска
Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска - РИА Новости, 31.07.2023
Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска
На флангах Артемовска, в том числе в районе населенного пункта Клещеевка, идет ожесточенное противостояние, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:51
2023-07-31T10:51
2023-07-31T10:51
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
клещеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На флангах Артемовска, в том числе в районе населенного пункта Клещеевка, идет ожесточенное противостояние, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. "Горячим остается артемовское направление: и на флангах, и в самом городе Артемовске, который сейчас подвергается практически ежедневным обстрелам, хаотичным. На флангах идет противостояние достаточно ожесточенное и в районе Клещеевки - там противник периодически пытается, на какие-то моменты даже занимает позиции, но наши подразделения выбивают и отодвигают противника", - сказал Пушилин. По его словам, приступить к обследованию территории города и, тем более, к восстановительным работам до сих пор нет возможности, потому что город находится под регулярным обстрелом ВСУ. Артемовск – крупный город в ДНР к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886857948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин заявил об ожесточенном противостоянии на флангах Артемовска
Пушилин: на Артемовском направлении, в том числе у Клещеевки, продолжается противостояние