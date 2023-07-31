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Глава МИД Грузии прокомментировал акцию в Батуми против российских туристов - РИА Новости, 31.07.2023
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15:05 31.07.2023 (обновлено: 15:12 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/aktsiya-1887373938.html
Глава МИД Грузии прокомментировал акцию в Батуми против российских туристов
Глава МИД Грузии прокомментировал акцию в Батуми против российских туристов - РИА Новости, 31.07.2023
Глава МИД Грузии прокомментировал акцию в Батуми против российских туристов
Акция в Батуми против прибытия лайнера с российскими туристами является намеренной провокацией, призванной навредить экономике и развитию туризма, заявил... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:05
2023-07-31T15:12
батуми
грузия
палау
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ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Акция в Батуми против прибытия лайнера с российскими туристами является намеренной провокацией, призванной навредить экономике и развитию туризма, заявил журналистам глава МИД Илья Дарчиашвили. "Непонятно, какая разница между прибытием визитеров на самолете или на судне. Это прямая нацеленная провокация для того, чтобы помешать нашей стране, чтобы не развивался туризм. Хочу призвать всех воздержаться от нанесения вреда нашей стране. Грузия развивается экономически, развивается туризм. Не было ни одного случая, чтобы в нашу страну заходили проходящие под санкции авиакомпании или суда",- заявил Дарчиашвили. На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала, что прибытие судна состоялось в обход антироссийских санкций, хотя власти заявили, что лайнер, который ходит под флагом Палау, под эти ограничения не подпадает. Утром в понедельник этот же лайнер со "Звездным круизом" снова прибыл в Батуми. Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры, чтобы вновь выразить протест, однако на этот раз полиция усилила меры безопасности и перекрыла подход к судну металлическими ограждениями.
https://ria.ru/20230721/glempingi-1885451889.html
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батуми, грузия, палау
Батуми, Грузия, Палау
Глава МИД Грузии прокомментировал акцию в Батуми против российских туристов

Дарчиашвили назвал акцию в Батуми против российских туристов намеренной провокацией

© Sputnik / StringerАкция протеста у круизного лайнера Astoria Grande в порту Батуми
Акция протеста у круизного лайнера Astoria Grande в порту Батуми - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Stringer
Акция протеста у круизного лайнера Astoria Grande в порту Батуми. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Акция в Батуми против прибытия лайнера с российскими туристами является намеренной провокацией, призванной навредить экономике и развитию туризма, заявил журналистам глава МИД Илья Дарчиашвили.
«
"Непонятно, какая разница между прибытием визитеров на самолете или на судне. Это прямая нацеленная провокация для того, чтобы помешать нашей стране, чтобы не развивался туризм. Хочу призвать всех воздержаться от нанесения вреда нашей стране. Грузия развивается экономически, развивается туризм. Не было ни одного случая, чтобы в нашу страну заходили проходящие под санкции авиакомпании или суда",- заявил Дарчиашвили.
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На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала, что прибытие судна состоялось в обход антироссийских санкций, хотя власти заявили, что лайнер, который ходит под флагом Палау, под эти ограничения не подпадает.
Утром в понедельник этот же лайнер со "Звездным круизом" снова прибыл в Батуми. Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры, чтобы вновь выразить протест, однако на этот раз полиция усилила меры безопасности и перекрыла подход к судну металлическими ограждениями.
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