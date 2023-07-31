https://ria.ru/20230731/aeroport-1887366454.html
В поселке Чульман в Якутии завершают строительство нового аэропорта
В поселке Чульман в Якутии завершают строительство нового аэропорта - РИА Новости, 31.07.2023
В поселке Чульман в Якутии завершают строительство нового аэропорта
Строительство нового аэропорта завершается в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии, объект будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года, сообщает... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:37
2023-07-31T14:37
2023-07-31T14:37
республика саха (якутия)
айсен николаев
нерюнгринский район
ираэро
"аврора"
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ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Строительство нового аэропорта завершается в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии, объект будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что на финальную стадию вышло строительство самого южного авиаузла региона. Почти два года назад после реконструкции была введена взлетно-посадочная полоса. Сейчас возводится современный аэровокзал и обустраивается вспомогательная инфраструктура. "Общая строительная готовность сегодня составляет 93%, объект планируют сдать до конца года. В работах задействовано 163 человека и 17 инженерно-технических работников", - рассказали в пресс-службе. Аэропорт "Нерюнгри" находится в 8 километрах от поселка Чульман. Состоит в ведении федерального казенного предприятия "АэропортыСевера". Основные клиенты аэропорта — авиакомпании "Аврора", "Якутия", "Газпром-Авиа", "ИрАэро", NordStar и "Сибирь". Старый аэровокзал был построен в 1987 году. Со строительством нового здания пропускная способность возрастет в три раза. Площадь здания составит 9 тысяч квадратных метров. Как отметил глава республики Айсен Николаев, необходимость развития авиационного и наземного сообщения имеют решающее значение как для повышения качества жизни людей, так и для развития промышленности в южной Якутии. Ранее сообщалось, что ФКУ "Ространсмодернизация" продолжает работы в 6 аэропортах Якутии. В 2023 году их планируется завершить в аэропортах "Якутск", "Черский", "Вилюйск" и "Усть-Нера". Реконструкция взлетно-посадочной полосы в "Полярном" и строительство аэропортового комплекса в Мирном будут завершены в 2024 году. Строительство ведется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" национального проекта "Модернизация транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Новый аэропорт "Сангар" открыли в Якутии в июне. Старый аэровокзал был построен еще в середине прошлого века, а в начале 2000-х годов был признан аварийным.
https://ria.ru/20230730/gazifikatsiya-1887180875.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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айсен николаев, нерюнгринский район, ираэро, "аврора"
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Нерюнгринский район, ИрАэро, "Аврора"
В поселке Чульман в Якутии завершают строительство нового аэропорта
В поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии завершают строительство нового аэропорта
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Строительство нового аэропорта завершается в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии, объект будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что на финальную стадию вышло строительство самого южного авиаузла региона. Почти два года назад после реконструкции была введена взлетно-посадочная полоса. Сейчас возводится современный аэровокзал и обустраивается вспомогательная инфраструктура.
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"Общая строительная готовность сегодня составляет 93%, объект планируют сдать до конца года. В работах задействовано 163 человека и 17 инженерно-технических работников", - рассказали в пресс-службе.
Аэропорт "Нерюнгри" находится в 8 километрах от поселка Чульман. Состоит в ведении федерального казенного предприятия "АэропортыСевера". Основные клиенты аэропорта — авиакомпании "Аврора
", "Якутия", "Газпром-Авиа", "ИрАэро
", NordStar и "Сибирь". Старый аэровокзал был построен в 1987 году. Со строительством нового здания пропускная способность возрастет в три раза. Площадь здания составит 9 тысяч квадратных метров.
Как отметил глава республики Айсен Николаев
, необходимость развития авиационного и наземного сообщения имеют решающее значение как для повышения качества жизни людей, так и для развития промышленности в южной Якутии.
Ранее сообщалось, что ФКУ "Ространсмодернизация" продолжает работы в 6 аэропортах Якутии. В 2023 году их планируется завершить в аэропортах "Якутск", "Черский", "Вилюйск" и "Усть-Нера". Реконструкция взлетно-посадочной полосы в "Полярном" и строительство аэропортового комплекса в Мирном
будут завершены в 2024 году. Строительство ведется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" национального проекта "Модернизация транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Новый аэропорт "Сангар" открыли в Якутии в июне. Старый аэровокзал был построен еще в середине прошлого века, а в начале 2000-х годов был признан аварийным.
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