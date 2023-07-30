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Отрезали все пути. Украина лишилась последнего источника дохода - РИА Новости, 30.07.2023
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08:00 30.07.2023 (обновлено: 08:08 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/zerno-1886871604.html
Отрезали все пути. Украина лишилась последнего источника дохода
Отрезали все пути. Украина лишилась последнего источника дохода - РИА Новости, 30.07.2023
Отрезали все пути. Украина лишилась последнего источника дохода
Российская пшеница после срыва черноморской инициативы подорожала до 240 долларов за тонну. Блокирование украинских портов может спровоцировать дальнейший рост... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T08:00
2023-07-30T08:08
экономика
украина
европа
зерновая сделка
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Российская пшеница после срыва черноморской инициативы подорожала до 240 долларов за тонну. Блокирование украинских портов может спровоцировать дальнейший рост цен. Но рекордный урожай и запасы позволяют Москве увеличить экспорт и гуманитарную помощь беднейшим странам. Киев тем временем ищет обходные пути. О ситуации на рынке зерна — в материале РИА Новости.Терпение лопнулоРоссия воспринимала зерновую сделку как гуманитарную миссию и неоднократно продлевала, несмотря на то, что Запад не выполнял взятые на себя обязательства. Обещанное беднейшим странам зерно направляли в Европу, Африке же доставалось меньше трех процентов, отмечал Владимир Путин.Мировой рынок бурно отреагировал на ракетные удары по целям в портах на Дунае и в Одессе. По данным аналитического центра "Русагротранс", российская пшеница прибавила 12,5 доллара за тонну, американская — 12, французская — 19. Эксперты считают, что отечественный экспорт в июле может побить рекорд в четыре миллиона тонн. Подросли тарифы и на внутреннюю отгрузку, правда, в основном для глубоководных портов.Отраслевые аналитики считают все это эмоциональной реакцией. "Морские пути для Украины практически отрезаны, значит, перевозка будет обходиться Киеву значительно дороже, что не позволит искусственно понижать цены, — говорит президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. — Однако оснований для системного подорожания нет". Урожай хороший, и производство превышает потребление. Тем не менее прекращение демпинга в Черноморском бассейне удержит рынок от падения. "Зерно подешевеет, но не сильно", — уточняет эксперт.В Международном валютном фонде все же предсказывают подорожание на десять-пятнадцать процентов.По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, пшеничный бум — только начало. Присоединятся и другие культуры. "Основа украинского экспорта — кукуруза, десять-пятнадцать процентов мирового рынка. Этого вполне достаточно, чтобы цена увеличилась минимум на десять процентов. Более вероятно — 20-25 процентов", — рассуждает он.В то же время Злочевский указывает, что производственные мощности США, Аргентины и Бразилии в разы превосходят украинские и эти игроки без проблем заместят выпавшие 20 миллионов тонн кукурузы.Волновой эффектПостпред Эритреи при ООН София Тесфамариам заявила, что зерновая сделка не решала проблему голода, а была всего лишь "хорошим способом обвинять русских, пользуясь африканцами".Со своей стороны, Владимир Путин заверил, что Москва готова бесплатно давать зерно беднейшим государствам."Конечно, речь идет не обо всех поставках в Африку (а туда уходит 20-30 процентов экспорта), — говорит Злочевский. — Но заместить всю гуманитарную помощь международных организаций Россия способна". Это можно сделать двумя способами: государство либо выкупит нужное количество зерна у производителей, либо позаимствует у интервенционного фонда. "Там три миллиона тонн, а прежние дотации не превышали полмиллиона", — уточняет эксперт.На саммите Россия — Африка президент сообщил, что уже в ближайшие три-четыре месяца Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея получат по 25-50 тысяч тонн зерна."Но сложность не только в маршруте. Африканская транспортная сеть очень слаба, потребуется много точек входа груза на континент", — добавляет Беляев.Кто поможетТем временем Украина ищет альтернативные маршруты. Аграрный сектор там — одна из немногих отраслей, которые продолжают действовать и отчислять средства в бюджет. "Это около 80 миллиардов долларов, и 40-50 давало зерно", — поясняет Беляев. Лишиться чуть ли не последней статьи доходов очень болезненно как для киевского режима, так и для его западных покровителей. Кормить 30 миллионов человек даже богатым европейцам не по карману."Мы работаем с нашими союзниками по ЕС, мы работаем с Украиной и другими партнерами в Европе, чтобы понять, есть ли способы доставить зерно на рынки наземным транспортом", — сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Вместе с тем он признал, что по эффективности это не сравнить с морскими перевозками.Свои порты предложили прибалты, однако общих границ с Украиной у них нет. "Везти придется по автомагистралям или железным дорогам через Польшу. Получится слишком дорого. К тому же пропускная способность там ограничена. Так что эта затея вряд ли приведет к успеху", — полагает Беляев.Впрочем, проблемы Киева волнуют далеко не всех в Европе. В частности, Польша, Болгария, Словакия, Венгрия и Румыния требуют от Совета ЕС продлить запрет на ввоз украинского продовольствия на свою территорию до конца года. Это еще больше осложнит транспортировку.Украинская зерновая ассоциация (УЗА) также пытается договориться с Молдавией о создании зеленого коридора в речные порты Дуная через село Паланки. Однако молдавские аграрии и без этого переживают не лучшие времена. Ассоциация "Сила фермеров" сообщила, что порты работают очень медленно, очереди из грузовиков стоят по пять-шесть дней и все задержки приходится компенсировать снижением цен.Министр сельского хозяйства говорил даже о введении режима ЧП, а власти страны обещали поддержать аграриев. Похоже, все больше государств вынуждены решать внутренние проблемы и не торопятся помогать Украине в ущерб собственным интересам.
https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html
https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html
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экономика, украина, европа, зерновая сделка, россия
Экономика, Украина, Европа, Зерновая сделка, Россия

Отрезали все пути. Украина лишилась последнего источника дохода

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Российская пшеница после срыва черноморской инициативы подорожала до 240 долларов за тонну. Блокирование украинских портов может спровоцировать дальнейший рост цен. Но рекордный урожай и запасы позволяют Москве увеличить экспорт и гуманитарную помощь беднейшим странам. Киев тем временем ищет обходные пути. О ситуации на рынке зерна — в материале РИА Новости.

Терпение лопнуло

Россия воспринимала зерновую сделку как гуманитарную миссию и неоднократно продлевала, несмотря на то, что Запад не выполнял взятые на себя обязательства. Обещанное беднейшим странам зерно направляли в Европу, Африке же доставалось меньше трех процентов, отмечал Владимир Путин.
© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории Одесского порта
Зернохранилище на территории одесского порта - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории Одесского порта
Мировой рынок бурно отреагировал на ракетные удары по целям в портах на Дунае и в Одессе. По данным аналитического центра "Русагротранс", российская пшеница прибавила 12,5 доллара за тонну, американская — 12, французская — 19. Эксперты считают, что отечественный экспорт в июле может побить рекорд в четыре миллиона тонн. Подросли тарифы и на внутреннюю отгрузку, правда, в основном для глубоководных портов.
Отраслевые аналитики считают все это эмоциональной реакцией. "Морские пути для Украины практически отрезаны, значит, перевозка будет обходиться Киеву значительно дороже, что не позволит искусственно понижать цены, — говорит президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. — Однако оснований для системного подорожания нет". Урожай хороший, и производство превышает потребление. Тем не менее прекращение демпинга в Черноморском бассейне удержит рынок от падения. "Зерно подешевеет, но не сильно", — уточняет эксперт.
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В Международном валютном фонде все же предсказывают подорожание на десять-пятнадцать процентов.
По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, пшеничный бум — только начало. Присоединятся и другие культуры. "Основа украинского экспорта — кукуруза, десять-пятнадцать процентов мирового рынка. Этого вполне достаточно, чтобы цена увеличилась минимум на десять процентов. Более вероятно — 20-25 процентов", — рассуждает он.
В то же время Злочевский указывает, что производственные мощности США, Аргентины и Бразилии в разы превосходят украинские и эти игроки без проблем заместят выпавшие 20 миллионов тонн кукурузы.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПосев кукурузы на полях СПК "Колхоз имени С. Г. Шаумяна" в Ростовской области
Посев кукурузы на полях СПК Колхоз имени С. Г. Шаумяна в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Посев кукурузы на полях СПК "Колхоз имени С. Г. Шаумяна" в Ростовской области

Волновой эффект

Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам заявила, что зерновая сделка не решала проблему голода, а была всего лишь "хорошим способом обвинять русских, пользуясь африканцами".
Со своей стороны, Владимир Путин заверил, что Москва готова бесплатно давать зерно беднейшим государствам.
"Конечно, речь идет не обо всех поставках в Африку (а туда уходит 20-30 процентов экспорта), — говорит Злочевский. — Но заместить всю гуманитарную помощь международных организаций Россия способна". Это можно сделать двумя способами: государство либо выкупит нужное количество зерна у производителей, либо позаимствует у интервенционного фонда. "Там три миллиона тонн, а прежние дотации не превышали полмиллиона", — уточняет эксперт.
На саммите Россия — Африка президент сообщил, что уже в ближайшие три-четыре месяца Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея получат по 25-50 тысяч тонн зерна.
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"Но сложность не только в маршруте. Африканская транспортная сеть очень слаба, потребуется много точек входа груза на континент", — добавляет Беляев.

Кто поможет

Тем временем Украина ищет альтернативные маршруты. Аграрный сектор там — одна из немногих отраслей, которые продолжают действовать и отчислять средства в бюджет. "Это около 80 миллиардов долларов, и 40-50 давало зерно", — поясняет Беляев. Лишиться чуть ли не последней статьи доходов очень болезненно как для киевского режима, так и для его западных покровителей. Кормить 30 миллионов человек даже богатым европейцам не по карману.
"Мы работаем с нашими союзниками по ЕС, мы работаем с Украиной и другими партнерами в Европе, чтобы понять, есть ли способы доставить зерно на рынки наземным транспортом", — сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Вместе с тем он признал, что по эффективности это не сравнить с морскими перевозками.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПротесты фермеров в Варшаве
Протесты фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Протесты фермеров в Варшаве
Свои порты предложили прибалты, однако общих границ с Украиной у них нет. "Везти придется по автомагистралям или железным дорогам через Польшу. Получится слишком дорого. К тому же пропускная способность там ограничена. Так что эта затея вряд ли приведет к успеху", — полагает Беляев.
Впрочем, проблемы Киева волнуют далеко не всех в Европе. В частности, Польша, Болгария, Словакия, Венгрия и Румыния требуют от Совета ЕС продлить запрет на ввоз украинского продовольствия на свою территорию до конца года. Это еще больше осложнит транспортировку.
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Выходят из-под контроля. Украина снова подставила ЕС
21 апреля, 08:00
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) также пытается договориться с Молдавией о создании зеленого коридора в речные порты Дуная через село Паланки. Однако молдавские аграрии и без этого переживают не лучшие времена. Ассоциация "Сила фермеров" сообщила, что порты работают очень медленно, очереди из грузовиков стоят по пять-шесть дней и все задержки приходится компенсировать снижением цен.
Министр сельского хозяйства говорил даже о введении режима ЧП, а власти страны обещали поддержать аграриев. Похоже, все больше государств вынуждены решать внутренние проблемы и не торопятся помогать Украине в ущерб собственным интересам.
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаЗерновая сделкаРоссия
 
 
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