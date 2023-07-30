https://ria.ru/20230730/zemletryasenie-1887148789.html
У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3
У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 30.07.2023
У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере у берегов Колумбии, сообщила национальная геологическая служба страны. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T06:26
2023-07-30T06:26
2023-07-30T06:26
колумбия
карибское море
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере у берегов Колумбии, сообщила национальная геологическая служба страны. "Землетрясение магнитудой 5,3, поверхностное, интенсивность восприятия - 4", - говорится в сообщении на сайте службы. Эпицентр толчков находился в Карибском море, в 38 километрах от города Арболетес в колумбийском департаменте Антьокия. Об угрозе цунами или разрушениях в населенных пунктах не сообщается.
https://ria.ru/20230730/gvatemala-1887144933.html
колумбия
карибское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбия, карибское море, в мире
Колумбия, Карибское море, В мире
У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3
На севере у берегов Колумбии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3