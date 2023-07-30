https://ria.ru/20230730/zemletryasenie-1887148789.html

У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 30.07.2023

У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере у берегов Колумбии, сообщила национальная геологическая служба страны. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T06:26

2023-07-30T06:26

2023-07-30T06:26

колумбия

карибское море

в мире

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере у берегов Колумбии, сообщила национальная геологическая служба страны. "Землетрясение магнитудой 5,3, поверхностное, интенсивность восприятия - 4", - говорится в сообщении на сайте службы. Эпицентр толчков находился в Карибском море, в 38 километрах от города Арболетес в колумбийском департаменте Антьокия. Об угрозе цунами или разрушениях в населенных пунктах не сообщается.

https://ria.ru/20230730/gvatemala-1887144933.html

колумбия

карибское море

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колумбия, карибское море, в мире