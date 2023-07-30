https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887256751.html
"Жаждет этого". Во Франции пришли в ужас после шага Зеленского по России
"Жаждет этого". Во Франции пришли в ужас после шага Зеленского по России - РИА Новости, 30.07.2023
"Жаждет этого". Во Франции пришли в ужас после шага Зеленского по России
Президент Украины Владимир Зеленский хочет спровоцировать третью мировую войну атаками на российской территории, написал в Twitter французский политик и бывший... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T22:34
2023-07-30T22:34
2023-07-30T22:34
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украина
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет спровоцировать третью мировую войну атаками на российской территории, написал в Twitter французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо."Разве Зеленский не обещал западным странам, которые уже несколько месяцев поставляют ему столько оружия, никогда не применять его на российской земле? В противном случае это третья мировая война! Очевидно, он желает ее!" — возмутился экс-депутат.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В российском Министерстве обороны уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в столице террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон сбили системы ПВО, два других подавили комплексы РЭБ.
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политика, франция, украина, россия, владимир зеленский
Политика, Франция, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Жаждет этого". Во Франции пришли в ужас после шага Зеленского по России
Французский политик Филиппо: Зеленский хочет начать третью мировую войну атаками на Россию