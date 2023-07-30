https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887205744.html

"Поляки следующие". Британцев шокировало решение Зеленского по России

"Поляки следующие". Британцев шокировало решение Зеленского по России - РИА Новости, 30.07.2023

"Поляки следующие". Британцев шокировало решение Зеленского по России

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, принявшего закон о невозможности проведения переговоров с... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T14:46

2023-07-30T14:46

2023-07-30T14:46

политика

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, принявшего закон о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Накануне Путин заявил, что Москва не отказывалась от диалога, но Киев подписал специальный декрет о запрете дипломатических контактов. Для запуска мирного процесса нужно согласие обеих сторон, напомнил глава государства."Спекулянт и жулик Зеленский наслаждается денежными потоками, идущими с Запада для продолжения войны", — поделился мнением читатель."Мирное соглашение не вяжется с планами Запада по переосвоению региона", — напомнил участник дискуссии."Путин хочет решить вопрос дипломатическим путем, однако Зеленскому, кажется, больше интересно выпрашивать деньги и оружие у Запада", — отметили в комментариях."Зеленский должен сначала проконсультироваться со своим боссом Джо Байденом", — сыронизировали в беседе."Никто не будет платить Зеленскому за мирные переговоры. Я предполагаю, что поляков отправят на убой следующими", — написал еще один читатель.

https://ria.ru/20230729/zelenskiy-1887114310.html

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политика, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, джо байден