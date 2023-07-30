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"Поляки следующие". Британцев шокировало решение Зеленского по России - РИА Новости, 30.07.2023
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14:46 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887205744.html
"Поляки следующие". Британцев шокировало решение Зеленского по России
"Поляки следующие". Британцев шокировало решение Зеленского по России - РИА Новости, 30.07.2023
"Поляки следующие". Британцев шокировало решение Зеленского по России
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, принявшего закон о невозможности проведения переговоров с... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:46
2023-07-30T14:46
политика
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, принявшего закон о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Накануне Путин заявил, что Москва не отказывалась от диалога, но Киев подписал специальный декрет о запрете дипломатических контактов. Для запуска мирного процесса нужно согласие обеих сторон, напомнил глава государства."Спекулянт и жулик Зеленский наслаждается денежными потоками, идущими с Запада для продолжения войны", — поделился мнением читатель."Мирное соглашение не вяжется с планами Запада по переосвоению региона", — напомнил участник дискуссии."Путин хочет решить вопрос дипломатическим путем, однако Зеленскому, кажется, больше интересно выпрашивать деньги и оружие у Запада", — отметили в комментариях."Зеленский должен сначала проконсультироваться со своим боссом Джо Байденом", — сыронизировали в беседе."Никто не будет платить Зеленскому за мирные переговоры. Я предполагаю, что поляков отправят на убой следующими", — написал еще один читатель.
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политика, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, джо байден
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джо Байден
"Поляки следующие". Британцев шокировало решение Зеленского по России

Читатели DM раскритиковали решение Зеленского не вести мирные переговоры с Россией

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, принявшего закон о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Накануне Путин заявил, что Москва не отказывалась от диалога, но Киев подписал специальный декрет о запрете дипломатических контактов. Для запуска мирного процесса нужно согласие обеих сторон, напомнил глава государства.
"Спекулянт и жулик Зеленский наслаждается денежными потоками, идущими с Запада для продолжения войны", — поделился мнением читатель.
«
"Мирное соглашение не вяжется с планами Запада по переосвоению региона", — напомнил участник дискуссии.
"Путин хочет решить вопрос дипломатическим путем, однако Зеленскому, кажется, больше интересно выпрашивать деньги и оружие у Запада", — отметили в комментариях.
"Зеленский должен сначала проконсультироваться со своим боссом Джо Байденом", — сыронизировали в беседе.
"Никто не будет платить Зеленскому за мирные переговоры. Я предполагаю, что поляков отправят на убой следующими", — написал еще один читатель.
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