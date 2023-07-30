https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887146678.html

В Запорожской области назвали новое прозвище Зеленского

В Запорожской области назвали новое прозвище Зеленского - РИА Новости, 30.07.2023

В Запорожской области назвали новое прозвище Зеленского

Владимиру Зеленскому, после гонений на православие на Украине, дали прозвище "слуга Ирода", сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T05:34

2023-07-30T05:34

2023-07-30T06:06

владимир зеленский

владимир рогов

верховная рада украины

украинская православная церковь

украина

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Владимиру Зеленскому, после гонений на православие на Украине, дали прозвище "слуга Ирода", сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Все чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода", - рассказал он РИА Новости.По его словам, Зеленский сродни царю Ироду из евангельского рассказа, стараясь любой ценой удержаться у власти, устраивает гонения и преследования православных на Украине, а также отменяет их традиционные праздники."Последним таким решением стал подписанный Зеленским закон о переносе празднования Рождества на Украине на декабрь. Даже представить себе страшно, на что способен режим Зеленского в отношении украинского народа из числа тех, кто посмеет его ослушаться", - подчеркнул Рогов.Зеленский в минувшую пятницу подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря. Верховная рада 14 июля приняла законопроект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Каноническая Украинская православная церковь, как заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, продолжит праздновать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Зеленским закон.

https://ria.ru/20230729/satanist-1887015399.html

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владимир зеленский, владимир рогов, верховная рада украины, украинская православная церковь, украина, запорожская область