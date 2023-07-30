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В Запорожской области назвали новое прозвище Зеленского - РИА Новости, 30.07.2023
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05:34 30.07.2023 (обновлено: 06:06 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887146678.html
В Запорожской области назвали новое прозвище Зеленского
В Запорожской области назвали новое прозвище Зеленского - РИА Новости, 30.07.2023
В Запорожской области назвали новое прозвище Зеленского
Владимиру Зеленскому, после гонений на православие на Украине, дали прозвище "слуга Ирода", сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T05:34
2023-07-30T06:06
владимир зеленский
владимир рогов
верховная рада украины
украинская православная церковь
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Владимиру Зеленскому, после гонений на православие на Украине, дали прозвище "слуга Ирода", сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.&quot;Все чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода&quot;, - рассказал он РИА Новости.По его словам, Зеленский сродни царю Ироду из евангельского рассказа, стараясь любой ценой удержаться у власти, устраивает гонения и преследования православных на Украине, а также отменяет их традиционные праздники."Последним таким решением стал подписанный Зеленским закон о переносе празднования Рождества на Украине на декабрь. Даже представить себе страшно, на что способен режим Зеленского в отношении украинского народа из числа тех, кто посмеет его ослушаться", - подчеркнул Рогов.Зеленский в минувшую пятницу подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря. Верховная рада 14 июля приняла законопроект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Каноническая Украинская православная церковь, как заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, продолжит праздновать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Зеленским закон.
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владимир зеленский, владимир рогов, верховная рада украины, украинская православная церковь, украина, запорожская область
Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Украина, Запорожская область
В Запорожской области назвали новое прозвище Зеленского

Рогов: православные на подконтрольной Киеву территории называют Зеленского слугой Ирода

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Владимиру Зеленскому, после гонений на православие на Украине, дали прозвище "слуга Ирода", сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Все чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода", - рассказал он РИА Новости.

По его словам, Зеленский сродни царю Ироду из евангельского рассказа, стараясь любой ценой удержаться у власти, устраивает гонения и преследования православных на Украине, а также отменяет их традиционные праздники.
"Последним таким решением стал подписанный Зеленским закон о переносе празднования Рождества на Украине на декабрь. Даже представить себе страшно, на что способен режим Зеленского в отношении украинского народа из числа тех, кто посмеет его ослушаться", - подчеркнул Рогов.
Зеленский в минувшую пятницу подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря. Верховная рада 14 июля приняла законопроект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.
Каноническая Украинская православная церковь, как заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, продолжит праздновать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Зеленским закон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В США назвали Зеленского "сатанистом" из-за одного циничного решения
Вчера, 02:51
 
Владимир ЗеленскийВладимир РоговВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьУкраинаЗапорожская область
 
 
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