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"Перешел черту": Зеленскому сообщили о его фатальной ошибке - РИА Новости, 30.07.2023
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01:05 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887135149.html
"Перешел черту": Зеленскому сообщили о его фатальной ошибке
"Перешел черту": Зеленскому сообщили о его фатальной ошибке - РИА Новости, 30.07.2023
"Перешел черту": Зеленскому сообщили о его фатальной ошибке
Неблагодарность Владимира Зеленского и его непонимание своего колониального статуса заставляет Запад искать ему замену на Украине, пишет сербская газета... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T01:05
2023-07-30T01:05
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Неблагодарность Владимира Зеленского и его непонимание своего колониального статуса заставляет Запад искать ему замену на Украине, пишет сербская газета Politika."Высказывания о неблагодарности (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) — лишь верхушка айсберга недовольства, кипящего среди союзников украинского президента. Возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного", — говорится в публикации.Поведение Зеленского до недавних пор основывалось на хорошо продуманном маркетинге, однако, как пишет издание, он не учел изменения настроений в западном обществе и забыл свой подчиненный статус."Когда он начал давать наставления своим покровителям, оказалось, что так дело не пойдет. Зеленский, видимо, забыл, что колониальные отношения, на которые он согласился, подразумевают, что он никогда не должен забывать, кто в доме хозяин", — отмечает газета.То, что Зеленский "перешел черту" и день за днем ухудшает отношения с союзниками своей неблагодарностью, накладывается на неудачи ВСУ на фронте и на разные цели Запада и Украины в этом конфликте, говорится в материале. Понимание западных стран, что полная победа над Россией невозможна, заставляет их задумываться о промежуточном варианте, даже с возможным сохранением Крыма и Донбасса в составе России, что никак не соотносится с бескомпромиссной позицией Киева, пишет издание.Вся совокупность сложившихся обстоятельств может привести к самому страшному опасению Зеленского: союзники потеряют терпение и потребуют переговоров, а все жертвы Украины станут напрасными, отмечается в материале.Во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины альянс, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Зеленским в Вильнюсе призвали его "остыть".
https://ria.ru/20230729/vybor-1887021021.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Перешел черту": Зеленскому сообщили о его фатальной ошибке

Politika: неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Неблагодарность Владимира Зеленского и его непонимание своего колониального статуса заставляет Запад искать ему замену на Украине, пишет сербская газета Politika.
"Высказывания о неблагодарности (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) — лишь верхушка айсберга недовольства, кипящего среди союзников украинского президента. Возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного", — говорится в публикации.
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Поведение Зеленского до недавних пор основывалось на хорошо продуманном маркетинге, однако, как пишет издание, он не учел изменения настроений в западном обществе и забыл свой подчиненный статус.
«
"Когда он начал давать наставления своим покровителям, оказалось, что так дело не пойдет. Зеленский, видимо, забыл, что колониальные отношения, на которые он согласился, подразумевают, что он никогда не должен забывать, кто в доме хозяин", — отмечает газета.
То, что Зеленский "перешел черту" и день за днем ухудшает отношения с союзниками своей неблагодарностью, накладывается на неудачи ВСУ на фронте и на разные цели Запада и Украины в этом конфликте, говорится в материале. Понимание западных стран, что полная победа над Россией невозможна, заставляет их задумываться о промежуточном варианте, даже с возможным сохранением Крыма и Донбасса в составе России, что никак не соотносится с бескомпромиссной позицией Киева, пишет издание.
Вся совокупность сложившихся обстоятельств может привести к самому страшному опасению Зеленского: союзники потеряют терпение и потребуют переговоров, а все жертвы Украины станут напрасными, отмечается в материале.
Во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины альянс, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Зеленским в Вильнюсе призвали его "остыть".
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