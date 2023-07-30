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Зеленскому приготовиться. Британцев шокировало заявление Путина
Зеленскому приготовиться. Британцев шокировало заявление Путина - РИА Новости, 30.07.2023
Зеленскому приготовиться. Британцев шокировало заявление Путина
Читатели Daily Mail высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о планах укрепить Военно-морской флот страны 30 новыми кораблями. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:45
2023-07-30T20:45
2023-07-30T20:45
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владимир путин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о планах укрепить Военно-морской флот страны 30 новыми кораблями."У России больше войск и военной техники, чем у всего Запада. Никогда не стоит недооценивать медведя", — отметил читатель."После этой новости (президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский уже готовится клянчить у нас корабли", — написали в комментариях."Русский флот выглядит действительно мощно. Современный британский не смог бы разобраться даже с кораблями Эритреи в Ла-Манше", — считает пользователь."Впечатляет! Зеленский уже вышел с протянутой рукой", — сыронизировал участник дискуссии."В Черном море будут патрулировать отличные российские подводные лодки класса "Кило", янки называют их "Черная дыра", потому что они очень тихие", — напомнили в беседе.На параде в честь Дня ВМФ Путин сообщил, что в 2023 году Военно-морской флот России получит тридцать новых кораблей. Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".
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политика, россия, владимир путин, украина
Политика, Россия, Владимир Путин, Украина
Зеленскому приготовиться. Британцев шокировало заявление Путина
Читателей DM поразило заявление Путина о планах укрепить ВМФ России 30 новыми кораблями