https://ria.ru/20230730/zaderzhanie-1887250265.html

В Таллине задержали мужчину, забросавшего яйцами посольство России

В Таллине задержали мужчину, забросавшего яйцами посольство России - РИА Новости, 30.07.2023

В Таллине задержали мужчину, забросавшего яйцами посольство России

В ночь с субботы на воскресенье мужчина забросал яйцами здание посольства России в Таллине, он был задержан полицией, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T21:05

2023-07-30T21:05

2023-07-30T23:03

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 июл - РИА Новости. В ночь с субботы на воскресенье мужчина забросал яйцами здание посольства России в Таллине, он был задержан полицией, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны. "Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Департамент отмечает, что в настоящее время другие подробности не разглашаются. Дополнительные сведения будут предоставлены в ходе расследования.По данным портала Delfi, который ссылается на проукраинского активиста Михаила Баранова, задержанным оказался российский журналист Аркадий Бабченко* который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Эстонская полиция пока официально не подтверждает эту информацию.Седьмого апреля Министерство юстиции РФ сообщило на своем сайте, что внесло корреспондента Аркадия Бабенко* в реестр иностранных агентов, в том числе за сбор средств для украинских силовиков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20230711/ugroza-1883559992.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таллин, россия, эстония, посольство рф в эстонии