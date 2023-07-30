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В Таллине задержали мужчину, забросавшего яйцами посольство России - РИА Новости, 30.07.2023
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21:05 30.07.2023 (обновлено: 23:03 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/zaderzhanie-1887250265.html
В Таллине задержали мужчину, забросавшего яйцами посольство России
В Таллине задержали мужчину, забросавшего яйцами посольство России - РИА Новости, 30.07.2023
В Таллине задержали мужчину, забросавшего яйцами посольство России
В ночь с субботы на воскресенье мужчина забросал яйцами здание посольства России в Таллине, он был задержан полицией, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T21:05
2023-07-30T23:03
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 июл - РИА Новости. В ночь с субботы на воскресенье мужчина забросал яйцами здание посольства России в Таллине, он был задержан полицией, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны. "Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Департамент отмечает, что в настоящее время другие подробности не разглашаются. Дополнительные сведения будут предоставлены в ходе расследования.По данным портала Delfi, который ссылается на проукраинского активиста Михаила Баранова, задержанным оказался российский журналист Аркадий Бабченко* который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Эстонская полиция пока официально не подтверждает эту информацию.Седьмого апреля Министерство юстиции РФ сообщило на своем сайте, что внесло корреспондента Аркадия Бабенко* в реестр иностранных агентов, в том числе за сбор средств для украинских силовиков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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В мире, Таллин, Россия, Эстония, Посольство РФ в Эстонии
В Таллине задержали мужчину, забросавшего яйцами посольство России

Мужчина забросал яйцами здание посольства России в Таллине, он был задержан полицией

© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Эстонии
Сотрудники полиции в Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
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Сотрудники полиции в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 июл - РИА Новости. В ночь с субботы на воскресенье мужчина забросал яйцами здание посольства России в Таллине, он был задержан полицией, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны.
«
"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Департамент отмечает, что в настоящее время другие подробности не разглашаются. Дополнительные сведения будут предоставлены в ходе расследования.
По данным портала Delfi, который ссылается на проукраинского активиста Михаила Баранова, задержанным оказался российский журналист Аркадий Бабченко* который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Эстонская полиция пока официально не подтверждает эту информацию.
Седьмого апреля Министерство юстиции РФ сообщило на своем сайте, что внесло корреспондента Аркадия Бабенко* в реестр иностранных агентов, в том числе за сбор средств для украинских силовиков.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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