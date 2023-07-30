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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 30.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своем в телеграм-канале о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T23:54
2023-07-30T23:54
2023-07-30T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своем в телеграм-канале о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. "Херсон, взрывы... раздаются в Корабельном районе и центре города", - говорится в сообщении издания.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Зеркало недели": в Корабельном районе и центре Херсона раздаются взрывы