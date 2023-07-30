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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:54 30.07.2023
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 30.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своем в телеграм-канале о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T23:54
2023-07-30T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своем в телеграм-канале о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. "Херсон, взрывы... раздаются в Корабельном районе и центре города", - говорится в сообщении издания.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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херсон
херсонская область
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в мире, херсон, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

"Зеркало недели": в Корабельном районе и центре Херсона раздаются взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своем в телеграм-канале о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон.
«
"Херсон, взрывы... раздаются в Корабельном районе и центре города", - говорится в сообщении издания.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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