https://ria.ru/20230730/vzryvy-1887262389.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 30.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своем в телеграм-канале о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T23:54

2023-07-30T23:54

2023-07-30T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своем в телеграм-канале о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. "Херсон, взрывы... раздаются в Корабельном районе и центре города", - говорится в сообщении издания.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины