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СМИ: в Пакистане число пострадавших при взрыве на съезде партии выросло
СМИ: в Пакистане число пострадавших при взрыве на съезде партии выросло - РИА Новости, 30.07.2023
СМИ: в Пакистане число пострадавших при взрыве на съезде партии выросло
По меньшей мере 35 человек погибли и 200 пострадали при взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:10
2023-07-30T17:10
2023-07-30T19:06
в мире
хайбер-пахтунхва
билавал бхутто зардари
geo
пакистанская народная партия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл — РИА Новости. По меньшей мере 35 человек погибли и 200 пострадали при взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, передает телеканал Geo со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел около 16:00 местного времени (14:00 мск). Полиция пока не сообщила, что стало причиной взрыва.Лидер партии Хафиз Хамдулла заявил, что также должен был присутствовать на съезде, но не смог по личным причинам. Он отметил, что осуждает взрыв, назвал произошедшее "терроризмом" и потребовал от руководства страны и провинции начать расследование. Хамдулла также призвал сторонников партии сдать кровь для помощи пострадавшим при взрыве. Председатель Пакистанской народной партии, глава МИД страны Билавал Бхутто Зардари заявил, что федеральное правительство и правительства провинций должны привлечь к ответственности пособников террористов. Выражая свое сочувствие и соболезнования семьям погибших, он отметил, что организаторов теракта нужно устранить.
https://ria.ru/20230729/samara-1887059324.html
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в мире, хайбер-пахтунхва, билавал бхутто зардари, geo, пакистанская народная партия
В мире, Хайбер-Пахтунхва, Билавал Бхутто Зардари, Geo, Пакистанская народная партия
СМИ: в Пакистане число пострадавших при взрыве на съезде партии выросло
Geo: в Пакистане число пострадавших при взрыве на съезде партии выросло до 200