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"Ожесточенное сопротивление". Зеленского предупредили о взрыве на Украине
"Ожесточенное сопротивление". Зеленского предупредили о взрыве на Украине - РИА Новости, 30.07.2023
"Ожесточенное сопротивление". Зеленского предупредили о взрыве на Украине
Ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за продолжающейся мобилизации мужчин на фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:12
2023-07-30T16:12
2023-07-30T18:56
политика
украина
вооруженные силы украины
олег соскин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за продолжающейся мобилизации мужчин на фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Мы видим, как людей пытаются схватить, бросить на мясо, на фронт и какое они оказывают сопротивление. Сопротивление против военкомов, которые их вылавливают, будет нарастать. Все идет к тому, что их просто будут отстреливать. Вы этого не понимаете?" — спросил эксперт.Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления российской армии. По его словам, западное вооружение у Киева тоже на исходе: танки и ракеты заканчиваются, а самолетов по-прежнему нет.Ранее Соскин заявил, что Украина находится на грани гражданской войны из-за узурпации власти Зеленским. Глава государства управляет страной неконституционно, поскольку введенное им военное положение не позволяет провести всеобщие выборы, пояснил эксперт.
https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887205744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, вооруженные силы украины, олег соскин
Политика, Украина, Вооруженные силы Украины, Олег Соскин
"Ожесточенное сопротивление". Зеленского предупредили о взрыве на Украине
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