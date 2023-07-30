https://ria.ru/20230730/vzryv-1887214036.html

"Ожесточенное сопротивление". Зеленского предупредили о взрыве на Украине

"Ожесточенное сопротивление". Зеленского предупредили о взрыве на Украине - РИА Новости, 30.07.2023

"Ожесточенное сопротивление". Зеленского предупредили о взрыве на Украине

Ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за продолжающейся мобилизации мужчин на фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:12

2023-07-30T16:12

2023-07-30T18:56

политика

украина

вооруженные силы украины

олег соскин

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за продолжающейся мобилизации мужчин на фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Мы видим, как людей пытаются схватить, бросить на мясо, на фронт и какое они оказывают сопротивление. Сопротивление против военкомов, которые их вылавливают, будет нарастать. Все идет к тому, что их просто будут отстреливать. Вы этого не понимаете?" — спросил эксперт.Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления российской армии. По его словам, западное вооружение у Киева тоже на исходе: танки и ракеты заканчиваются, а самолетов по-прежнему нет.Ранее Соскин заявил, что Украина находится на грани гражданской войны из-за узурпации власти Зеленским. Глава государства управляет страной неконституционно, поскольку введенное им военное положение не позволяет провести всеобщие выборы, пояснил эксперт.

https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887205744.html

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

политика, украина, вооруженные силы украины, олег соскин