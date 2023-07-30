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Все взорвется: в США рассказали о маневре российской разведки против ВСУ
Все взорвется: в США рассказали о маневре российской разведки против ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
Все взорвется: в США рассказали о маневре российской разведки против ВСУ
Российская разведка быстро находит и уничтожает места, где украинцы ремонтируют танки, поэтому у ВСУ возникает острая нехватка бронетехники на фронте, заявил... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T18:58
2023-07-30T18:58
2023-07-30T18:58
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польша
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская разведка быстро находит и уничтожает места, где украинцы ремонтируют танки, поэтому у ВСУ возникает острая нехватка бронетехники на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Украинцы не могут чинить боевые машины у себя в стране, потому что у россиян есть возможность взорвать ремонтные мастерские. Украинцы знают, что российская разведка быстро найдет, где они расположены, после чего танки станут первоочередной целью", — сказал офицер.Ведущий YouTube-канала отметил, что Киев вынужден отправлять поврежденную технику на восстановление в Польшу, что занимает много времени и существенно подрывает боеспособность ВСУ на передовой.Украинская армия начала 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230730/ukraina-1887230841.html
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политика, польша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, россия
Политика, Польша, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Россия
Все взорвется: в США рассказали о маневре российской разведки против ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия уничтожает места ремонта танков, лишая ВСУ бронетехники