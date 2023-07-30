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На Украине анонсировали обсуждение "формулы мира" в Саудовской Аравии - РИА Новости, 30.07.2023
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21:22 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/vstrecha-1887251331.html
На Украине анонсировали обсуждение "формулы мира" в Саудовской Аравии
На Украине анонсировали обсуждение "формулы мира" в Саудовской Аравии - РИА Новости, 30.07.2023
На Украине анонсировали обсуждение "формулы мира" в Саудовской Аравии
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем в телеграм-канале подтвердил проведение в Саудовской Аравии встречи советников лидеров государств для... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T21:22
2023-07-30T21:22
в мире
саудовская аравия
украина
россия
владимир зеленский
андрей ермак
сергей лавров
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем в телеграм-канале подтвердил проведение в Саудовской Аравии встречи советников лидеров государств для обсуждения украинской "формулы мира". Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. "Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации формулы мира... Зеленского, которая состоится в Саудовской Аравии", - написал Ермак.Отмечается, что пункты "формулы мира" уже обсуждаются с представителями более 50 стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Зеленского представляет собой "набор ультимативных требований к России", с помощью которых Киев пытается добиться выплаты репараций и организации неправомерного "судилища" над российскими властями.
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в мире, саудовская аравия, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, сергей лавров
В мире, Саудовская Аравия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Сергей Лавров
На Украине анонсировали обсуждение "формулы мира" в Саудовской Аравии

Ермак: советники лидеров стран встретятся в Саудовской Аравии и обсудят "формулу мира"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем в телеграм-канале подтвердил проведение в Саудовской Аравии встречи советников лидеров государств для обсуждения украинской "формулы мира".
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России.
«
"Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации формулы мира... Зеленского, которая состоится в Саудовской Аравии", - написал Ермак.
Отмечается, что пункты "формулы мира" уже обсуждаются с представителями более 50 стран.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Зеленского представляет собой "набор ультимативных требований к России", с помощью которых Киев пытается добиться выплаты репараций и организации неправомерного "судилища" над российскими властями.
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В миреСаудовская АравияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСергей Лавров
 
 
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