https://ria.ru/20230730/vstrecha-1887251331.html

На Украине анонсировали обсуждение "формулы мира" в Саудовской Аравии

На Украине анонсировали обсуждение "формулы мира" в Саудовской Аравии - РИА Новости, 30.07.2023

На Украине анонсировали обсуждение "формулы мира" в Саудовской Аравии

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем в телеграм-канале подтвердил проведение в Саудовской Аравии встречи советников лидеров государств для... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T21:22

2023-07-30T21:22

2023-07-30T21:22

в мире

саудовская аравия

украина

россия

владимир зеленский

андрей ермак

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем в телеграм-канале подтвердил проведение в Саудовской Аравии встречи советников лидеров государств для обсуждения украинской "формулы мира". Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. "Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации формулы мира... Зеленского, которая состоится в Саудовской Аравии", - написал Ермак.Отмечается, что пункты "формулы мира" уже обсуждаются с представителями более 50 стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Зеленского представляет собой "набор ультимативных требований к России", с помощью которых Киев пытается добиться выплаты репараций и организации неправомерного "судилища" над российскими властями.

https://ria.ru/20230728/peregovory-1886849947.html

саудовская аравия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, саудовская аравия, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, сергей лавров